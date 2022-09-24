Сборная Украины разгромила Армению и вернулась в лидеры группы Лиги наций 24 сентября, 17:53 Украина забила пять мячей в ворота Армении (Фото:REUTERS/Hayk Baghdasaryan)

Сборная Украины со счетом 5:0 разгромила на выезде команду Армении в матче 5-го тура группового раунда дивизиона B Лиги наций.



Хозяева едва не открыли счет на 5-й минуте, когда Селараян после ошибки Кривцова вырвался на свидание с Луниным, однако голкипер парировал его удар.

После этого уже гости стали угрожать воротам соперника и добились своего на 22-й минуте благодаря великолепной комбинации, которую завершил Тымчик.

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Своё преимущество сборная Украины удвоила еще до завершения часа игры. Это Тымчик прострелил в штрафную, Цыганков пропустил мяч на Зубкова, а уже тот в одно касание пробил в верхний угол.

На 69-й минуте сине-желтые довели счет до разгромного. Ярмоленко пасом на Зубкова отрезал нескольких защитников, тот перебросил голкипера армян, а на дальней стойке оказался Довбик, добивший мяч в пустые ворота.

Еще два гола забили Игнатенко и тот же Довбик, ставший автором результативной передачи в предыдущем взятии ворот команды Армении.

Эта победа позволила сборной Украины с 10 очками стать лидером группы 1, но отстающая на один балл команда Шотландии сыграла на матч меньше.

Армения - Украина 0:5

Голы: Тымчик, 22, Зубков, 57, Довбик, 69, 84, Игнатенко, 81

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