Лига наций. Франция впервые выиграла, Нидерланды и Бельгия поспорят за путевку в финальный раунд — видео

22 сентября, 23:41
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Сборная Франции покинула последнее место в своей группе (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Сборная Франции покинула последнее место в своей группе (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

В четверг, 22 сентября, состоялись матчи 5-го тура Лиги наций.

В дивизионе A сборная Франции одержала первую победу в нынешнем розыгрыше турнира, обыграв дома национальную команду Австрии. В другом матче группы хорваты оказались сильнее датчан.

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От квартета 4 за путевку в финальный раунд поспорят сборные Нидерландов и Бельгии, которые в предпоследнем туре обыграли соответственно поляков и валлийцев.

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Результаты матчей:

Дивизион A

Группа 1
Франция — Австрия 2:0
Голы: Мбаппе, 56, Жиру, 65

Хорватия — Дания 2:1
Голы: Соса, 49, Майер, 79 — Эриксен, 77

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Фото: flashscore.ua

Группа 4
Бельгия — Уэльс 2:1
Голы: Де Брюйне, 10, Батшуайи, 37 — Мур, 50

Польша — Нидерланды 0:2
Голы: Гакпо, 14, Бергвейн, 60

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Дивизион C

Группа 1
Литва — Фарерские острова 1:1
Голы: Сливка, 44 — Андреасен, 22

Турция — Люксембург 3:3
Голы: Ундер, 16 (с пен.), Шано, 39 (автогол), Юксек, 87 — Да Граса, 9, Синани, 37, Родригес, 69

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Группа 3
Казахстан — Беларусь 2:1
Голы: Габышев, 29, Зайнутдинов, 79 — Савицкий, 45+3
Удаление: Тагыберген, 90+4 (Казахстан)

Словакия — Азерайджан 1:2
Голы: Йирка, 90+3 (с пен.) — Дадашов, 44, Хагхверди, 90+5

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Дивизион D

Группа 1
Латвия — Молдова 1:2
Голы: Икауниек, 55 — Ревенко, 26, Николаеску, 45

Лихтенштейн — Андорра 0:2
Голы: Росас, 4, Цервос, 81

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне сборная Украины с разгромным счетом 0:3 проиграла национальной команде Шотландии.

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

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