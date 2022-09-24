Лига наций. Италия отправила Англию во второй дивизион, Германия сенсационно проиграла Венгрии — видео
В матче Италия — Англия все решил один гол (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)
В пятницу, 23 сентября, состоялись матчи 5-го тура Лиги наций.
В центральном поединке дня сборная Италии с минимальным счетом 1:0 обыграла национальную команду Англии. Автором единственного гола в игре стал Джакомо Распадори.
В другом матче группы немцы на своем поле сенсационно проиграли венграм. Последние в очной встрече с итальянцами выявят победителя группы и участника финального раунда турнира.
Результаты матчей:
Дивизион A
Группа 3
Италия — Англия 1:0
Гол: Распадори, 68
Германия — Венгрия 0:1
Гол: Салаи, 17
Дивизион B
Группа 3
Босния и Герцеговина — Черногория 1:0
Гол: Демирович, 45+1
Финляндия — Румыния 1:1
Голы: Пукки, 12 — Танасе, 52
Дивизион C
Группа 4
Грузия — Северная Македония 2:0
Голы: Миовски, 35 (автогол), Кварацхелия, 64
Болгария — Гибралтар 5:1
Голы: Антов, 23, Десподов, 36, Кирилов, 52, Стефанов, 55, Петков, 81 — Чиполина, 26
Дивизион D
Группа 2
Эстония — Мальта 2:1
Голы: Саппинен, 45+6 (с пен.), Аниер, 86 — Теума, 51 (с пен.)
Удаление: Борг, 45+4 (Мальта)
Днем ранее победы в Лиге наций одержали сборные Франции, Хорватии, Нидерландов и Бельгии.
НВ
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