Лига наций. Италия отправила Англию во второй дивизион, Германия сенсационно проиграла Венгрии — видео

24 сентября, 00:06
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В матче Италия — Англия все решил один гол (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

В матче Италия — Англия все решил один гол (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

В пятницу, 23 сентября, состоялись матчи 5-го тура Лиги наций.

В центральном поединке дня сборная Италии с минимальным счетом 1:0 обыграла национальную команду Англии. Автором единственного гола в игре стал Джакомо Распадори.

Видео дня

В другом матче группы немцы на своем поле сенсационно проиграли венграм. Последние в очной встрече с итальянцами выявят победителя группы и участника финального раунда турнира.

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Результаты матчей:

Дивизион A

Группа 3
Италия — Англия 1:0
Гол: Распадори, 68

Германия — Венгрия 0:1
Гол: Салаи, 17

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Дивизион B

Группа 3
Босния и Герцеговина — Черногория 1:0
Гол: Демирович, 45+1

Финляндия — Румыния 1:1
Голы: Пукки, 12 — Танасе, 52

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Дивизион C

Группа 4
Грузия — Северная Македония 2:0
Голы: Миовски, 35 (автогол), Кварацхелия, 64

Болгария — Гибралтар 5:1
Голы: Антов, 23, Десподов, 36, Кирилов, 52, Стефанов, 55, Петков, 81 — Чиполина, 26

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Дивизион D

Группа 2
Эстония — Мальта 2:1
Голы: Саппинен, 45+6 (с пен.), Аниер, 86 — Теума, 51 (с пен.)
Удаление: Борг, 45+4 (Мальта)

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Днем ранее победы в Лиге наций одержали сборные Франции, Хорватии, Нидерландов и Бельгии.

НВ

Редактор: Евгений Нещерет

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