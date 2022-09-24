Лига наций. Италия отправила Англию во второй дивизион, Германия сенсационно проиграла Венгрии — видео 24 сентября, 00:06 В матче Италия — Англия все решил один гол (Фото:REUTERS/Daniele Mascolo)

В пятницу, 23 сентября, состоялись матчи 5-го тура Лиги наций.



В центральном поединке дня сборная Италии с минимальным счетом 1:0 обыграла национальную команду Англии. Автором единственного гола в игре стал Джакомо Распадори.

Видео дня

В другом матче группы немцы на своем поле сенсационно проиграли венграм. Последние в очной встрече с итальянцами выявят победителя группы и участника финального раунда турнира.

Результаты матчей:

Дивизион A

Группа 3

Италия — Англия 1:0

Гол: Распадори, 68

Германия — Венгрия 0:1

Гол: Салаи, 17

Фото: flashscore.ua

Дивизион B

Группа 3

Босния и Герцеговина — Черногория 1:0

Гол: Демирович, 45+1

Финляндия — Румыния 1:1

Голы: Пукки, 12 — Танасе, 52

Фото: flashscore.ua

Дивизион C

Группа 4

Грузия — Северная Македония 2:0

Голы: Миовски, 35 (автогол), Кварацхелия, 64

Болгария — Гибралтар 5:1

Голы: Антов, 23, Десподов, 36, Кирилов, 52, Стефанов, 55, Петков, 81 — Чиполина, 26

Фото: flashscore.ua

Дивизион D

Группа 2

Эстония — Мальта 2:1

Голы: Саппинен, 45+6 (с пен.), Аниер, 86 — Теума, 51 (с пен.)

Удаление: Борг, 45+4 (Мальта)

Фото: flashscore.ua

Днем ранее победы в Лиге наций одержали сборные Франции, Хорватии, Нидерландов и Бельгии.

НВ

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