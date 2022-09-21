Сборная Украины без ключевых футболистов потерпела разгром от Шотландии в матче Лиги наций 21 сентября, 23:54 Украина проиграла в Глазго (Фото:Reuters/Lee Smith)

Сборная Украины со счетом 0:3 уступила на выезде команде Шотландии в отложенном поединке 1-го тура группового раунда дивизиона B футбольной Лиги наций.



Гости, в составе которых из-за травм и дисквалификации отсутствовали лидеры Забарный, Миколенко, Бущан, Зинченко, Шапаренко и Коваленко, с первых минут подверглись острым атакам со стороны хозяев.

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Так, еще в первую четверть часа игры Адамс потерял сразу два момента для взятия ворот — в первом случае сине-желтых спас голкипер Трубин.

Шотландцы продолжали создавать моменты и добились своего на 70-й минуте. Это Макгинн выиграл борьбу за мяч и пробил в угол ворот Трубина без шансов для того.

На 80-м обороте секундной стрелки Дайкс выиграл воздух после подачи с углового и пробил точно в сетку, после чего на 87-й минуте он же в похожей манере довел счет до разгромного.

Победа позволила Шотландии выйти в лидеры группы с девятью очками, что на два больше, чем у второй в таблице Украины. У третьей Ирландии четыре балла, у четвертой Армении – три.

Шотландия - Украина 3:0

Голы: Макгинн, 70, Дайкс, 80, 87

В матче четвертого тура группового раунда дивизиона В футбольной Лиги наций сборная Украины со счетом 1:1 сыграла вничью с Ирландией на своем поле.



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