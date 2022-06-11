Украина разгромила Армению и вышла в лидеры группы Лиги наций 11 июня, 17:57 Цей матеріал також доступний українською Украина забивала все мячи во втором тайме (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Сборная Украины со счетом 3:0 обыграла команду Армении на своем поле и стала лидером группы 1 дивизиона B футбольной Лиги наций.



Хозяева поля могли открыть счет уже на 7-й минуте: Зинченко отдал на Мудрика, тот прострелил на Яремчука, который одним касанием замыкал в ворота, но голкипер успел среагировать.

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Столкнувшись с эшелонированной защитой соперника, сине-желтые периодически использовали дальние удары, одним из которых на 22-й минуте мог отличиться голом Малиновский, пробив в нескольких сантиметрах над перекладиной.

Позже таким же образом чуть не забил Цыганков — полузащитник издалека пробил под перекладину, а вратарь армян Юрченко только со второй попытки забрал мяч.

В начале второго тайма еще раз издали безрезультатно ударил Малиновский, а спустя некоторое время после его выстрела и сейва Юрченко Яремчук не сумел добить круглого в ворота.

И все же, по завершении часа игры с лишним Малиновский достиг своего, когда получил мяч от Караваева на линии штрафной и левой пробил точно в угол.

Армения едва не сравняла счет на 68-й минуте. Это Забарный хотел пяткой выбить мяч из своей штрафной, но чуть не срезал в свои ворота - Пятов успел среагировать и вытащил кожаного на линии ворот.

Этот сигнал правильно восприняла Украина и забила второй гол на 77-м обороте секундной стрелки после того, как Караваев с отскока от оппонента левой отправил круглого мимо голкипера соперника.



На 84-й минуте счет стал 3:0: Забарный отдал шикарный дальний пас на Миколенко, Монрой пытался перехватить мяч, однако выбил прямо в Виталия, от которого кожаный влетел в ворота.

Победа позволила Украине возглавить группу с шестью очками из шести возможных после двух стартовых матчей.

Украина - Армения 3:0

Голы: Малиновский, 61, Караваев. 77, Миколенко, 84

В своем стартовом матче группового раунда дивизиона В Лиги наций сборная Украины со счетом 1:0 обыграла на выезде Ирландию.



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