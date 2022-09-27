Украина не сумела переиграть Шотландию и остается во втором дивизионе Лиги наций 27 сентября, 23:39 Сборная Украины не смогла вернуться в элитный дивизион (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Сборная Украины сыграла со счетом 0:0 с командой Шотландии в последнем туре, из-за чего остается во втором дивизионе Лиги наций.

Хозяева едва не пропустили уже в дебюте игры, когда Адамс попал в защитника и мяч вылетел на угловой, но чуть позже упустили супермомент – это Ярмоленко, находясь один перед воротами, пробил над перекладиной.

Видео дня

На 22-й минуте гостям еще раз повезло не пропустить после того, как Довбик вышел один на один с голкипером соперника, но пробил прямо ему в руки.

После этого фарт уже был на стороне сборной Украины, когда арбитр сначала отменил свое решение о назначении пенальты в ее ворота, а позже хороший момент не использовал Джек.

Впрочем, сине-желтые тоже не сидели сложа руки, и Малиновский, Игнатенко, а также Забарный были близки к тому, чтобы пробить голкипера оппонентов Гордона.

В оставшееся время хозяевам не удалось пробить ворота соперника, поэтому сборная Украины остается в дивизионе B, тогда как Шотландия поднимается в элитную лигу.

Украина – Шотландия 0:0

Сборная Украины в 5 туре Лиги наций на выезде разгромила Армению со счетом 5:0.

