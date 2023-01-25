Определились соперники в финале четырех Лиги наций
Нидерланды будут хозяевами финала четырех (Фото:REUTERS/Albert Gea)
Сегодня, 25 января, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка финальной части Лиги наций.
В жеребьевке приняли участие сборные Хорватия, Испания, Италия и Нидерланды, ставшие победителями своих групп в дивизионе А.
По итогам жеребьевки сформировались следующие полуфинальные пары:
Испания — Италия (14 июня, Роттердам)
Нидерланды — Хорватия (15 июня, Энсхеде)
Матчі финала четырех сыграют в Нидерландах. Матч за третье место состоится 18 июня в Энсхеде, а финал — в тот же день в Роттердаме.
В 2019 году победителем первого в истории розыгрыша Лиги наций стала сборная Португалии. Действующим чемпионом турнира является команда Франции, выигравшая трофей в 2021 году.
Сообщалось, что сборная Украины не смогла победить Шотландию в заключительном туре Лиги наций и осталась в дивизионе В.