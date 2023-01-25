Определились соперники в финале четырех Лиги наций 25 января, 15:13 Нидерланды будут хозяевами финала четырех (Фото:REUTERS/Albert Gea)

Сегодня, 25 января, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка финальной части Лиги наций.

В жеребьевке приняли участие сборные Хорватия, Испания, Италия и Нидерланды, ставшие победителями своих групп в дивизионе А.

По итогам жеребьевки сформировались следующие полуфинальные пары:

Видео дня

Испания — Италия (14 июня, Роттердам)

Нидерланды — Хорватия (15 июня, Энсхеде)

Матчі финала четырех сыграют в Нидерландах. Матч за третье место состоится 18 июня в Энсхеде, а финал — в тот же день в Роттердаме.

В 2019 году победителем первого в истории розыгрыша Лиги наций стала сборная Португалии. Действующим чемпионом турнира является команда Франции, выигравшая трофей в 2021 году.



Сообщалось, что сборная Украины не смогла победить Шотландию в заключительном туре Лиги наций и осталась в дивизионе В.

