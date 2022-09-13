Бавария в пятый раз кряду победила Барселону в матче Лиги чемпионов 13 сентября, 23:54 Эрнандес открыл счет (Фото:REUTERS/Andreas Gebert)

Бавария со счетом 2:0 на своем поле переиграла Барселону в поединке второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

Гости выглядели острее в течение первого получаса игры и могли открыть счет на 18-й минуте, но бывшая звезда хозяев Роберт Левандовски пробил над перекладиной.

Позже поляк упустил еще один момент, когда его удар парировал Нойер, а затем Рафинья мощно пробил рядом со стойкой.

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Тем нелогичнее оказался гол Эрнандеса на 50-й минуте после подачи углового — это вратарь Барселоны тер Штеген ошибся на выходе.

А чуть позже Бавария забила второй раз, когда Сане легко убежал на свидание с тем же тер Штегеном и без проблем его переиграл.

По завершении часа игры с лишним Барселона чуть не сократила отставание, но Педри пробил в стойку, выскочив на свидание с Нойером.

Позже Барселона создала еще как минимум один момент для того, чтобы забить, но все же проиграла Баварии в пятый раз кряду.

Бавария — Барселона 2:0

Голы: Эрнандес, 50, Сане, 54

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