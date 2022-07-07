Французский футбольный клуб собрал гуманитарную помощь для Харькова на 25 тысяч людей

7 июля, 23:19
Лилль собрал гуманитарную помощь совместно с болельщиками клуба, его сотрудниками и спонсорами (Фото:ФК Лилль via Twitter)

Лилль собрал гуманитарную помощь совместно с болельщиками клуба, его сотрудниками и спонсорами (Фото:ФК Лилль via Twitter)

Французский футбольный клуб Лилль собрал гуманитарную помощь для Харькова, которая рассчитана на 25 тысяч людей.

Об этом «Доги», которые выиграли французскую национальную лигу в 2021 году, сообщили в своем аккаунте в Twitter.

https://twitter.com/losclive/status/1544955769854066688

Отмечается, что гуманитарный груз был собран совместно с болельщиками команды, ее сотрудниками и спонсорами.

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Примечательно, что этим летом Лилль возглавил бывший главный тренер Шахтера Паулу Фонсека, который работал с украинским клубом в 2016—2019 годах.

Ранее футболист сборной Украины и итальянской Аталанты Руслан Малиновский вместе с женой Роксаной организовали в Бергамо благотворительный вечер и собрали 42 171 евро, которые пойдут на нужды пострадавших от войны украинцев.

Перед этим экс-защитник киевского Динамо Тарас Михалик, являющийся сейчас одним из тренеров луцкой Волыни, совместно с полузащитником этой команды Александром Кучеренко привезли гуманитарную помощь в Краматорск.

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Теги:   Футбол Гуманитарная помощь Харьков Французская Лига 1

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