Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Нападающий Интер Майами Лионель Месси может остаться в команде на следующий год.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, флоридский клуб готов предложить аргентинцу новое соглашение.

«Лео на контракте до конца 2025 года. Реальность такова, что обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества.

Реклама

Предпринимаются необходимые шаги с правильным настроем, чтобы это произошло".

Романо добавил, что представители 38-летнего футболиста согласны с этой информацией.

В текущем сезоне Месси провел 17 матчей за Интер Майами во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из клубного чемпионата мира.