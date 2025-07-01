Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру
Лионель Месси выступает за Интер Майами (Фото: REUTERS/Marco Bello)
Нападающий Интер Майами Лионель Месси может остаться в команде на следующий год.
Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, флоридский клуб готов предложить аргентинцу новое соглашение.
«Лео на контракте до конца 2025 года. Реальность такова, что обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества.
Предпринимаются необходимые шаги с правильным настроем, чтобы это произошло".
Романо добавил, что представители 38-летнего футболиста согласны с этой информацией.
В текущем сезоне Месси провел 17 матчей за Интер Майами во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал пять голевых передач.
Ранее сообщалось, что Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из клубного чемпионата мира.