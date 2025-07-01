Месси определился с клубом, в котором продолжит карьеру

1 июля, 10:33
Поделиться:
Лионель Месси выступает за Интер Майами (Фото: REUTERS/Marco Bello)

Лионель Месси выступает за Интер Майами (Фото: REUTERS/Marco Bello)

Нападающий Интер Майами Лионель Месси может остаться в команде на следующий год.

Читайте также:
«Боялись зайти в раздевалку». Сергей Кривцов рассказал о статусе Месси в Интер Майами

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, флоридский клуб готов предложить аргентинцу новое соглашение.

«Лео на контракте до конца 2025 года. Реальность такова, что обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества.

Реклама

Предпринимаются необходимые шаги с правильным настроем, чтобы это произошло".

Романо добавил, что представители 38-летнего футболиста согласны с этой информацией.

https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1939763417620869518
Читайте также:
«Дело не только в футболе». Криштиану Роналду объяснил выбор клуба, в котором продолжит карьеру

В текущем сезоне Месси провел 17 матчей за Интер Майами во всех турнирах, в которых забил 11 голов и сделал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из клубного чемпионата мира.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Лионель Месси Интер Майами MLS

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X