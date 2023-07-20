Лео Месси стал капитаном Интер Майами — журналист

20 июля, 14:29
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Лионель Месси на первой тренировке Интер Майами (Фото:Instagram)

Лионель Месси на первой тренировке Интер Майами (Фото:Instagram)

Лионель Месси, который недавно перешел в Интер Майами, сразу получит капитанскую повязку в американском клубе.

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Об этом сообщает журналист TyC Sports Гартон Эдул.

Также по его информации, после своей первой тренировки аргентинец вместе с Серхио Бускетсом остались на поле и давали советы молодым футболистам.

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Месси перешел в Интер Майами свободным агентам, подписав контракт на два года. Дебют семикратного обладателя Золотого мяча в составе американцев ожидается 21 июля в матче против Крус Асуля.

Также известно, что зарплата Лионеля Месси будет составлять 50−60 миллионов долларов в год.

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Ранее Дэвид Бекхэм заявил, что за презентацией Месси в американском клубе следила почти половина населения планеты.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Лионель Месси Интер Майами

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