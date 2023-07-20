Лео Месси стал капитаном Интер Майами — журналист
Лионель Месси на первой тренировке Интер Майами (Фото:Instagram)
Лионель Месси, который недавно перешел в Интер Майами, сразу получит капитанскую повязку в американском клубе.
Об этом сообщает журналист TyC Sports Гартон Эдул.
Также по его информации, после своей первой тренировки аргентинец вместе с Серхио Бускетсом остались на поле и давали советы молодым футболистам.
Месси перешел в Интер Майами свободным агентам, подписав контракт на два года. Дебют семикратного обладателя Золотого мяча в составе американцев ожидается 21 июля в матче против Крус Асуля.
Также известно, что зарплата Лионеля Месси будет составлять 50−60 миллионов долларов в год.
Ранее Дэвид Бекхэм заявил, что за презентацией Месси в американском клубе следила почти половина населения планеты.