«Было бы здорово защитить титул»: Месси сделал важное заявление о своем возможном участии в ЧМ-2026

28 октября, 11:03
В 2022 году Лионель Месси впервые стал чемпионом мира

В 2022 году Лионель Месси впервые стал чемпионом мира (Фото: IMAGO)

Суперзвезда футбола Лионель Месси рассказал, когда примет окончательное решение об участии в мировом первенстве, которое пройдет в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля 2026 года.

В интервью для NBC News футболист Интер Майами заявил, что он очень хочет снова играть за сборную Аргентины на мундиале. В следующем году 38-летний Лео посмотрит, как будет чувствовать себя его тело и решит, будет ли участвовать в ЧМ-2026.

«Возможность попасть на чемпионат мира — это что-то невероятное. Я хотел бы быть в хорошей форме и быть важным игроком для своей сборной, если окажусь на турнире.

В следующем году начну предсезонную подготовку с Интер Майами, посмотрю, смогу ли выкладываться на 100%. И тогда приму решение.

Конечно, очень хочу поехать, потому что это чемпионат мира. Мы победили в 2022 году, и было бы здорово защитить титул. Играть за национальную сборную — это всегда осуществление мечты", — заявил Месси.

Напомним, в 2005 году Лионель дебютировал в составе национальной команды. С тех пор он забил 112 голов и отдал 63 ассиста в 193 матчах. В 2022-м Лео стал чемпионом мира с командой, обыграв в финале Францию.

В сентябре Месси провел возможно последнюю домашнюю игру за сборную Аргентины.

Ранее Лео за одну игру дважды вошел в историю MLS, установив уникальные рекорды.

