Семейный рай. Месси со своей возлюбленной похвастались милыми снимками с пляжа — фото

10 июля, 21:03
Поделиться:
Лионель Месси с семьей (Фото:instagram.com/antonelaroccuzzo)

Лионель Месси с семьей (Фото:instagram.com/antonelaroccuzzo)

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и его жена Антонелла Роккуццо порадовали подписчиков новыми совместными фото.

Знаменитая пара наслаждается отпуском перед переходом аргентинского футболиста в Интер Майами.

Читайте также:
«Любители пляжа». Роналду и Джорджина полетали на воздушном шаре и покатались на гидроциклах на фоне живописных пейзажей — фото

Возлюбленная игрока опубликовала фотографии в Instagram, на которых они отдыхают на красивом пляже.

Видео дня

На первом снимке они держатся за руки, а на втором Антонелла подпрыгнула на фоне пейзажа.

«Рай», — написала девушка.

Читайте также:
Покорил водную стихию: Холанд засветился со своей любимой на роскошной яхте — фото

Напомним, что аргентинец по окончанию сезона покинул ПСЖ. У именитого игрока есть договоренность о переходе в Интер Майами из MLS.

Ранее сообщалось, что жена Месси похвасталась шикарной фигурой на пляже.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Лионель Месси

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X