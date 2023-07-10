Семейный рай. Месси со своей возлюбленной похвастались милыми снимками с пляжа — фото
Лионель Месси с семьей (Фото:instagram.com/antonelaroccuzzo)
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и его жена Антонелла Роккуццо порадовали подписчиков новыми совместными фото.
Знаменитая пара наслаждается отпуском перед переходом аргентинского футболиста в Интер Майами.
Возлюбленная игрока опубликовала фотографии в Instagram, на которых они отдыхают на красивом пляже.
На первом снимке они держатся за руки, а на втором Антонелла подпрыгнула на фоне пейзажа.
«Рай», — написала девушка.
Напомним, что аргентинец по окончанию сезона покинул ПСЖ. У именитого игрока есть договоренность о переходе в Интер Майами из MLS.
Ранее сообщалось, что жена Месси похвасталась шикарной фигурой на пляже.