Семейный рай. Месси со своей возлюбленной похвастались милыми снимками с пляжа — фото 10 июля, 21:03 Лионель Месси с семьей (Фото:instagram.com/antonelaroccuzzo)

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и его жена Антонелла Роккуццо порадовали подписчиков новыми совместными фото.



Знаменитая пара наслаждается отпуском перед переходом аргентинского футболиста в Интер Майами.

Возлюбленная игрока опубликовала фотографии в Instagram, на которых они отдыхают на красивом пляже.

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На первом снимке они держатся за руки, а на втором Антонелла подпрыгнула на фоне пейзажа.

«Рай», — написала девушка.

Напомним, что аргентинец по окончанию сезона покинул ПСЖ. У именитого игрока есть договоренность о переходе в Интер Майами из MLS.

Ранее сообщалось, что жена Месси похвасталась шикарной фигурой на пляже.

