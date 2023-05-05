Месси публично извинился. Что натворил легендарный футболист 5 мая, 19:13 Поведением Лионеля недовольны в Париже (Фото:REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Форвард Пари Сен-Жермен без разрешения клуба поехал в Саудовскую Аравию.



Парижский клуб отстранил Лионеля Месси на две недели за поездку на Ближний Восток без разрешения. Футболист пропустит матчи против Труа и Аяччо.

В сторис Instagram Лионель Месси опубликовал обращение в связи с этой ситуацией.

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«Я думал, что нам предоставят выходной после игры, как это всегда и было. Я организовал поездку и не мог ее отменить. Потому что раньше мне уже приходилось ее отменять. Я приношу извинения моим партнерам по команде и ожидаю решения клуба», — сказал футболист.

Ранее появлялась информация, что Лионель Месси получил предложение о переходе в клуб Аль-Хиляль из Саудовской Аравии.