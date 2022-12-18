Назван лучший игрок чемпионата мира по футболу в Катаре

18 декабря, 22:39
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Месси забил два гола в финале (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Месси забил два гола в финале (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре, где он завоевал золотые награды.

Об этом сообщает ФИФА.

Месси сыграл на мундиале семь игр, у которых забил семь голов, два из которых в финале против Франции.

Кроме того, в финале аргентинец реализовал пенальти в серии послематчевых 11-метровых ударов.

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Всего у Месси 13 голов и 8 результативных передач на чемпионатах мира, что является рекордом по системе гол+пасс.

https://twitter.com/FIFAWorldCup/status/1604545202827436033

Ранее сообщалось, что форвард сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022, а Лионель Месси занял второе место.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лионель Месси ЧМ-2022 Сборная Аргентины

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