Назван лучший игрок чемпионата мира по футболу в Катаре 18 декабря, 22:39 Месси забил два гола в финале (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре, где он завоевал золотые награды.

Об этом сообщает ФИФА.

Месси сыграл на мундиале семь игр, у которых забил семь голов, два из которых в финале против Франции.

Кроме того, в финале аргентинец реализовал пенальти в серии послематчевых 11-метровых ударов.

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Всего у Месси 13 голов и 8 результативных передач на чемпионатах мира, что является рекордом по системе гол+пасс.

Ранее сообщалось, что форвард сборной Франции Килиан Мбаппе стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022, а Лионель Месси занял второе место.