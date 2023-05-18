Идут ва-банк. Клуб Саудовской Аравии готов обанкротиться ради Месси — журналист 18 мая, 20:19 Лионель Месси (Фото:REUTERS/Eric Gaillard)

Испанский журналист Хайме Рурес рассказал, что Аль-Хилаль предложил удивительные условия контракта для аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси.

По его информации, клуб значительно улучшил свое прошлое предложение.

«Саудиты увеличили предложение до более чем 500 миллионов за один сезон. Все средства брошены на то, чтобы переход Месси состоялся», — цитирует Руреса Mundo Deportivo.

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Также Хайме отметил, что Барселона будет делать все, чтобы вернуть аргентинца в свой состав. Однако финансовый фэйр-плей может помешать каталонскому клубу подписать Лео.

Напоминаем, что контракт Месси с Пари Сен-Жермен истекает летом. Президент Барселоны Жоан Ляпорта после празднования чемпионства Испании заявил, что пойдет на невероятные жертвы, чтобы Месси вернулся.

В этом сезоне в активе аргентинца в Лиге 1 29 матчей, 15 голов и 15 результативных передач.

Также недавно сообщалось, что фаны ПСЖ скандировали оскорбления в адрес Месси.