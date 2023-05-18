Идут ва-банк. Клуб Саудовской Аравии готов обанкротиться ради Месси — журналист

18 мая, 20:19
Поделиться:
Лионель Месси (Фото:REUTERS/Eric Gaillard)

Лионель Месси (Фото:REUTERS/Eric Gaillard)

Испанский журналист Хайме Рурес рассказал, что Аль-Хилаль предложил удивительные условия контракта для аргентинского нападающего ПСЖ Лионеля Месси.

По его информации, клуб значительно улучшил свое прошлое предложение.

Читайте также:
ПСЖ строго наказал Месси после тайного визита в Саудовскую Аравию — СМИ

«Саудиты увеличили предложение до более чем 500 миллионов за один сезон. Все средства брошены на то, чтобы переход Месси состоялся», — цитирует Руреса Mundo Deportivo.

Видео дня

Также Хайме отметил, что Барселона будет делать все, чтобы вернуть аргентинца в свой состав. Однако финансовый фэйр-плей может помешать каталонскому клубу подписать Лео.

Напоминаем, что контракт Месси с Пари Сен-Жермен истекает летом. Президент Барселоны Жоан Ляпорта после празднования чемпионства Испании заявил, что пойдет на невероятные жертвы, чтобы Месси вернулся.

В этом сезоне в активе аргентинца в Лиге 1 29 матчей, 15 голов и 15 результативных передач.

Также недавно сообщалось, что фаны ПСЖ скандировали оскорбления в адрес Месси.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Лионель Месси

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X