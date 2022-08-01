Барселона намерена вернуть Месси — журналист 1 августа, 16:04 Контракт Месси с ПСЖ истекает летом 2023 года. (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

Каталонская Барселона заинтересована в возвращении команде нападающего Лионеля Месси, который перед переходом в ПСЖ выступал за «сине-гранатовых» в течение 2003−2021 годов, сообщает на своем одноименном YouTube-канале журналист Фабрицио Романо.

По информации журналиста, Месси может вернуться в Барселону летом 2023 года. В это время у аргентинца завершается контракт с ПСЖ и он может перейти в каталонскую команду бесплатно.

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В возвращении Месси заинтересованы как руководители Барселоны, так и главный тренер команды и бывший одноклубник аргентинца Хави.

Отмечается, что у Хави и Месси до сих пор теплые отношения и они часто общаются и переписываются.

Месси стал игроком ПСЖ 10 августа 2021 года.

Сообщалось, что по завершении контракта с парижским клубом аргентинец может продолжить карьеру в команде МЛС Интер Майами.



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