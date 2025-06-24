33 выхода в плей-офф. Месси на клубном ЧМ-2025 продолжил уникальную серию в мировом футболе

Интер Майами Месси сыграет против ПСЖ в 1/8 финала (Фото: REUTERS/Hannah Mckay)

Интер Майами, за который выступает один из лучших футболистов в истории Лионель Месси, вышел в плей-офф клубного чемпионата мира 2025 года.

В третьем туре Интер Майами сыграл вничью с Палмейрасом (2:2). Флоридская команда финишировала на втором месте в группе.

Таким образом, Месси продолжил свою невероятную серию выходов в плей-офф, сообщает Opta.

Команды аргентинца преодолевали групповой этап всех 33 турниров, в которых он принимал участие — как на клубном, так и на международном уровне.

Напомним, ранее Месси выступал за каталонскую Барселону и французский ПСЖ. Также 38-летний форвард представляет сборную Аргентины, с которой выиграл чемпионат мира в 2022 году.

На клубном ЧМ-2025 в активе Месси пока один гол. Лео забил со штрафного в поединке второго тура с Порту (2:1).

В 1/8 финала турнира в США Интер Майами сыграет против ПСЖ, матч состоится 29 июня.

