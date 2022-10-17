Не Аргентина. Месси назвал главных фаворитов чемпионата мира в Катаре 17 октября, 16:49 Лионель Месси не назвал Аргентину среди фаворитов ЧМ-2022 (Фото:REUTERS/Andrew Couldridge)

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси поделился ожиданиями от чемпионата мира по футболу, который 20 ноября 2022 года стартует в Катаре.

В интервью аргентинскому телеканалу DIRECTV, Месси назвал сборные, которые, по его мнению, могут выиграть мундиаль, сообщает RMC Sport.

Примечательно, что среди главных претендентов на титул Месси не назвал свою национальную команду.

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"Есть большой выбор — Бразилия, Германия, Франция, Англия, Испания. Но если нужно выбрать одну или две команды на сегодняшний день, то сейчас я считаю главными фаворитами чемпионата мира сборные Бразилии и Франции", — сказал Месси.

Сборная Аргентины на групповом этапе ЧМ-2022 сыграет против Польши, Мексики и Саудовской Аравии.

Ранее Лионель Месси заявил, что предстоящий чемпионат мира-2022 в Катаре станет для него последним в карьере.

