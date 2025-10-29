Марадона и Джордан в списке: Месси назвал легендарных спортсменов, которыми восхищается

Один из лучших футболистов в истории Лионель Месси рассказал, кто из легенд спорта больше всего вдохновляет его.

Восьмикратный обладатель Золотого мяча выделил представителей футбола, баскетбола и тенниса, в частности Майкла Джордана и Большую тройку Федерер-Надаль-Джокович.

«Для нас, аргентинцев, Марадона был самым большим кумиром и источником восхищения за все, что он олицетворял. Хоть я был маленьким и видел не очень много его игр вживую, Диего был особенным. Если говорить о другом спорте, думаю, с [Майклом] Джорданом было так же.

Я восхищаюсь теннисистами, такими как Федерер, Рафа и Джокович. Думаю, эти трое сделали конкуренцию намного острее, чем раньше. То, что они так долго соревновались между собой за звание лучшего и были так близки друг к другу, сделало все еще более невероятным.

Пожалуй, я не назову всех, но если выделить нескольких, я бы остановился на них. В баскетболе — Леброн [Джеймс] и Стеф Карри, это игроки, которыми я очень восхищаюсь. Думаю, они глубоко понимают игру, и каждый из них поднимает свой спорт на новый уровень", — сказал Месси в интервью NBC News.

