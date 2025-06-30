Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из клубного чемпионата мира

30 июня, 09:03
Поделиться:
Лионель Месси оценил вылет Интер Майами из клубного чемпионата мира (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Лионель Месси оценил вылет Интер Майами из клубного чемпионата мира (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Нападающий Лионель Месси прокомментировал выступление Интер Майами на клубном чемпионате мира.

Читайте также:
Бавария в матче с шестью голами обыграла одну из лучших команд Бразилии на клубном ЧМ — видео

Аргентинский футболист заявил, что команда выполнила свою цель на турнире, несмотря на поражение от ПСЖ в 1/8 финала.

«Мы достигли цели — вышли в плей-офф, и это уже серьезное достижение для нашего клуба. Сегодня уступили действующему триумфатору Лиги чемпионов, но покидаем турнир с достоинством. Было приятно встретить знакомые лица в составе ПСЖ.

Реклама

Мы переключаем внимание на MLS и готовимся к следующим вызовам сезона".

Читайте также:
«Дело не только в футболе». Криштиану Роналду объяснил выбор клуба, в котором продолжит карьеру

Напомним, что Месси забил один гол на клубном чемпионате мира-2025.

Ранее сообщалось, что тренер ПСЖ Луис Энрике назвал лучшего игрока в истории футбола.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Интер Майами Лионель Месси клубный чемпионат мира

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X