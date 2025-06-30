Месси выступил с заявлением после вылета Интер Майами из клубного чемпионата мира
Лионель Месси оценил вылет Интер Майами из клубного чемпионата мира (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Нападающий Лионель Месси прокомментировал выступление Интер Майами на клубном чемпионате мира.
Аргентинский футболист заявил, что команда выполнила свою цель на турнире, несмотря на поражение от ПСЖ в 1/8 финала.
«Мы достигли цели — вышли в плей-офф, и это уже серьезное достижение для нашего клуба. Сегодня уступили действующему триумфатору Лиги чемпионов, но покидаем турнир с достоинством. Было приятно встретить знакомые лица в составе ПСЖ.
Мы переключаем внимание на MLS и готовимся к следующим вызовам сезона".
Напомним, что Месси забил один гол на клубном чемпионате мира-2025.
Ранее сообщалось, что тренер ПСЖ Луис Энрике назвал лучшего игрока в истории футбола.