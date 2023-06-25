«Я уже старый». Месси подытожил прошедший сезон во французском клубе 25 июня, 08:33 Месси (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Аргентинский нападающий Лионель Месси, который принял предложение перейти в Интер Майами, прокомментировал уровень своей игры в последнем сезоне за ПСЖ.

Семикратный обладатель Золотого мяча сказал, что в Париже не чувствовал себя тем игроком, который феерил в Барселоне, из-за своего возраста. Также аргентинец признался, что период в парижском клубе оказался для него сложным.

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«Конечно, мне уже 35 лет, я уже не такой игрок, как был в Барселоне несколько лет назад.

Первый год в Париже по разным причинам оказался для меня очень сложным. Но в этом сезоне я чувствовал себя намного лучше, более расслабленным".

Также футболист отметил, что на его игру сильно повлиял Чемпионат мира.

«Важную роль сыграл Чемпионат мира. То, что он проводился посреди сезона. Для всех это был необычный год. Одни вернулись в клуб позже, как мы, другие взяли дополнительный отпуск, третьи получили травму. Это сыграло важную роль и повлияло на игровые планы команды, как и травмы некоторых важных футболистов, таких как Неймар.

Чемпионат мира влияет на многие вещи, особенно учитывая такой сезон. Это не оправдание, потому что многие играли на ЧМ, но в целом ЧМ повлиял на уровень игры в чемпионате и в Лиге чемпионов. Все вернулись другими, пусть по разным причинам", — сказал Месси beIN Sport.

В 32 матчах прошлого сезона в Лиге 1 за ПСЖ Месси забил 16 голов и отдал 16 голевых передач.

Напомним, что аргентинец изначально не планировал переходить в Интер Майами и имел другие предложения.

Ранее сообщалось, что Месси признался, что помешало ему перейти в Барселону.