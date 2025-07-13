Дважды обманул голкипера. Месси продолжил рекордную серию, оформив пятый дубль подряд в МЛС — видео

13 июля, 10:24
Лионель Месси (Фото: REUTERS/Marco Bello)

Легенда футбола Лионель Месси принес Интер Майами победу над Нэшвиллом (2:1) в матче регулярного чемпионата МЛС.

На 17-й минуте аргентинский форвард открыл счет ударом со штрафного. Он пробил низом во вратарский угол, что стало неожиданностью для голкипера гостей Джо Уиллиса.

Реклама

На старте второго тайма Нэшвилл отыгрался, однако на 62-й минуте Месси снова вывел Интер Майами вперед.

Лионель воспользовался очередной ошибкой голкипера. Нападающий перехватил передачу Уиллиса, обыграл его и отправил мяч в пустые ворота.

Интер Майами удержал победу. Флоридская команда занимает пятое место в таблице Восточной конференции МЛС, набрав 38 очков в 19 матчах.

https://www.youtube.com/watch?v=OihgT6fRLrE

Месси оформил пятый дубль подряд в матчах МЛС, обновив рекорд лиги, который сам и установил в предыдущей встрече.

Всего в этом сезоне в активе 38-летнего аргентинца 16 голов и восемь ассистов в 16 поединках регулярного чемпионата.

Мы писали, что Месси с центра поля обыграл всю защиту соперника и забил невероятный гол.

Редактор: Орест Дыда

Теги:   МЛС Интер Майами Месси Футбол

Поделиться:

