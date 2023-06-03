Новая страница: ПСЖ официально объявил об уходе Месси — видео

3 июня, 20:46
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Лионель Месси (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Лионель Месси (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Нападающий сборной Аргентины и ПСЖ Лионель Месси официально покидает команду в конце сезона-2022/23.

Пресс-служба французского клуба сообщила о том, что стороны не будут продлевать контрактное соглашение, которое истекает текущим летом.

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«Благодарю клуб, Париж и его жителей за эти два года. Я желаю им всего самого лучшего в будущем», — сказал Месси.

Видео дня

https://twitter.com/PSG_English/status/1665046294149357568

Отметим, что сегодня, 3 июня, ПСЖ проведет последний матч сезона против Клермона в рамках чемпионата Франции.

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Напомним, Месси выступал за парижский клуб с лета 2021 года. На его счету 32 гола и 35 ассистов в 74 матчах. Вместе с командой он выиграл два чемпионата Франции и Суперкубок страны.

Ранее сообщалось, что чемпион мира официально покидает ПСЖ.

Отметим, что Криштиану Роналду призвал аргентинца переехать в Саудовскую Аравию.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) Лионель Месси

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