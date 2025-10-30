«Это не тренировочный лагерь». Месси хотел перейти в клуб из Саудовской Аравии и получил неожиданный ответ

30 октября, 17:16
Лионель Месси (Фото: Sam Navarro-Imagn Images)

Звездный форвард Интер Майами Лионель Месси рассматривал возможность краткосрочного перехода в клуб Саудовской Аравии, чтобы во время зимней паузы в МЛС поддержать форму перед чемпионатом мира-2026, но местные власти не разрешили аргентинцу временный трансфер.

Об этом рассказал генеральный менеджер академии Mahd из Эр-Рияда Абдалла Хаммад в подкасте Thmanya, сообщает L'Équipe.

По его словам, представители Месси обратились к нему еще во время Клубного чемпионата мира прошлым летом.

«Команда Месси связалась со мной во время клубного чемпионата мира. Он хотел провести четыре месяца в Саудовской Аравии, чтобы подготовиться к чемпионату мира-2026.

Я представил предложение министру, но он отказался позволить Месси приехать только на четыре месяца. Он сказал, что чемпионат Саудовской Аравии — это не тренировочный лагерь", — отметил Хаммад.

Недавно Месси продлил контракт с Интер Майами до 2028 года.

