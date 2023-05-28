Снова лидер: Месси превзошел голевой рекорд Роналду в Европе — видео 28 мая, 09:11 Лионель Месси (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)

Аргентинский нападающий отметился голом, который позволил ПСЖ выиграть чемпионат Франции.

Парижский клуб сыграл вничью со Страсбургом (1:1), а единственный гол в составе ПСЖ забил Лионель Месси. Аргентинец воспользовался передачей Килиана Мбаппе и поразил ворота соперника.

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Данный гол позволил 35-летнему игроку стать рекордсменом по голам в топ-лигах Европы. Месси забил 496 голов в топ-5 чемпионатах за 577 матчей.

Лионель обошел по данному показателю своего вечного соперника Криштиану Роналду. Португалец забил 495 раз в 626 играх.

Напомним, в Европе Месси выступал за Барселону, а затем продолжил карьеру в ПСЖ.

Ранее сообщалось, что клуб Саудовской Аравии готов обанкротиться ради Месси.