Снова лидер: Месси превзошел голевой рекорд Роналду в Европе — видео
Лионель Месси (Фото:REUTERS/Christian Hartmann)
Аргентинский нападающий отметился голом, который позволил ПСЖ выиграть чемпионат Франции.
Парижский клуб сыграл вничью со Страсбургом (1:1), а единственный гол в составе ПСЖ забил Лионель Месси. Аргентинец воспользовался передачей Килиана Мбаппе и поразил ворота соперника.
Данный гол позволил 35-летнему игроку стать рекордсменом по голам в топ-лигах Европы. Месси забил 496 голов в топ-5 чемпионатах за 577 матчей.
Лионель обошел по данному показателю своего вечного соперника Криштиану Роналду. Португалец забил 495 раз в 626 играх.
Напомним, в Европе Месси выступал за Барселону, а затем продолжил карьеру в ПСЖ.
Ранее сообщалось, что клуб Саудовской Аравии готов обанкротиться ради Месси.