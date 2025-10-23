«Чувствую себя счастливым». Месси официально определился, в каком клубе проведет следующие три года

Об этом сообщает официальный сайт американского клуба.

Новый контракт Месси рассчитан до декабря 2028 года. Таким образом, аргентинская звезда будет играть в США еще как минимум три года.

В 2026 году Интер переедет на новую арену Miami Freedom Park, где Месси станет главной звездой открытия.

«Мне очень приятно оставаться здесь и продолжать этот проект, который стал для меня настоящей мечтой. С тех пор, как я приехал в Майами, я чувствую себя счастливым, а игра на новом стадионе будет особенным моментом для нас и для болельщиков», — сказал 38-летний аргентинец.

Месси выступает за клуб с июля 2023-го, перейдя из ПСЖ. За это время он сыграл 82 матча, забил 71 гол и отдал 44 ассиста.

За свою карьеру Месси завоевал 46 командных трофеев, включая четыре победы в Лиге чемпионов и титул чемпиона мира-2022. Также он рекордные восемь раз становился обладателем Золотого мяча.

