«Чувствую себя счастливым». Месси официально определился, в каком клубе проведет следующие три года
Лионель Месси подписал новый контракт с Интер Майами до декабря 2028 года (Фото: ФК Интер Майами)
Звезда футбола Лионель Месси подписал новый контракт с Интером Майами.
Об этом сообщает официальный сайт американского клуба.
Новый контракт Месси рассчитан до декабря 2028 года. Таким образом, аргентинская звезда будет играть в США еще как минимум три года.
В 2026 году Интер переедет на новую арену Miami Freedom Park, где Месси станет главной звездой открытия.
«Мне очень приятно оставаться здесь и продолжать этот проект, который стал для меня настоящей мечтой. С тех пор, как я приехал в Майами, я чувствую себя счастливым, а игра на новом стадионе будет особенным моментом для нас и для болельщиков», — сказал 38-летний аргентинец.
Месси выступает за клуб с июля 2023-го, перейдя из ПСЖ. За это время он сыграл 82 матча, забил 71 гол и отдал 44 ассиста.
За свою карьеру Месси завоевал 46 командных трофеев, включая четыре победы в Лиге чемпионов и титул чемпиона мира-2022. Также он рекордные восемь раз становился обладателем Золотого мяча.
Ранее сообщалось, что Месси впервые выиграл Золотую бутсу МЛС.