«Чувствую себя счастливым». Месси официально определился, в каком клубе проведет следующие три года

23 октября, 19:22
Поделиться:
Лионель Месси подписал новый контракт с Интер Майами до декабря 2028 года (Фото: ФК Интер Майами)

Лионель Месси подписал новый контракт с Интер Майами до декабря 2028 года (Фото: ФК Интер Майами)

Звезда футбола Лионель Месси подписал новый контракт с Интером Майами.

Читайте также:
В стиле Месси. Украинский футболист забил роскошный гол со штрафного в Польше — видео

Об этом сообщает официальный сайт американского клуба.

Новый контракт Месси рассчитан до декабря 2028 года. Таким образом, аргентинская звезда будет играть в США еще как минимум три года.

Реклама

В 2026 году Интер переедет на новую арену Miami Freedom Park, где Месси станет главной звездой открытия.

Читайте также:
Месси и Роналду в топ-15: назван главный фаворит на Золотой мяч-2026

«Мне очень приятно оставаться здесь и продолжать этот проект, который стал для меня настоящей мечтой. С тех пор, как я приехал в Майами, я чувствую себя счастливым, а игра на новом стадионе будет особенным моментом для нас и для болельщиков», — сказал 38-летний аргентинец.

Месси выступает за клуб с июля 2023-го, перейдя из ПСЖ. За это время он сыграл 82 матча, забил 71 гол и отдал 44 ассиста.

За свою карьеру Месси завоевал 46 командных трофеев, включая четыре победы в Лиге чемпионов и титул чемпиона мира-2022. Также он рекордные восемь раз становился обладателем Золотого мяча.

Ранее сообщалось, что Месси впервые выиграл Золотую бутсу МЛС.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лионель Месси МЛС Интер Майами

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies