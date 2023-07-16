«Очень хочу помочь». Лео Месси рассказал, для чего перешел в клуб Дэвида Бекхэма 16 июля, 07:00 Месси (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Аргентинский нападающий Лионель Месси поделился впечатлениями после перехода в Интер Майами, которым владеет Дэвид Бекхэм.

Семикратный обладатель Золотого мяча убежден, что сможет помочь достичь поставленных целей американскому клубу.

«Я рад начать новый этап своей карьеры в Интере Майами и Соединенных Штатах Америки.

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Это прекрасная возможность, и мы вместе продолжим реализацию этого замечательного проекта. Идея заключается в том, чтобы работать вместе для достижения поставленной цели, и я очень хочу начать оказывать помощь здесь, в моем новом доме", — сказал Месси, передает клуб.

В прошлом сезоне Лео провел 41 матч за ПСЖ, в которых забил 21 гол и сделал 20 результативных передач и покинул французский клуб.

Ранее сообщалось, что Интер Майами официально представил Лионеля Месси.