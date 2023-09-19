Правила Месси. Аргентинец откровенно рассказал об обычаях в своем доме

19 сентября, 12:43
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Семья Месси (Фото:Instagram)

Семья Месси (Фото:Instagram)

Нападающий сборной Аргентины и Интер Майами Лионель Месси рассказал о некоторых правилах своей семьи.

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По словам Месси, каждый из членов его семьи имеет свое место за столом, а гость, который приходит в дом аргентинца, должен немедленно снять обувь.

«У меня много правил. Перед сном я оставляю стол готовым до следующего дня. Во время завтрака каждый всегда сидит на одном и том же месте. Каждый имеет свое место за столом — дети, Антонелла, я.

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Те, кто приходят ко мне домой, должны немедленно снять обувь. Есть и другие правила, но я предпочитаю о них не говорить. Я очень прост, когда дело доходит до еды: печенье, паста по-милански, шоколад, дульче де лече, мороженое… Мне нравится все, что сладкое, это мне подходит. Я стараюсь есть мало, но время от времени мне это нравится.

Мате? Горячее и горькое. Раньше я пил сладкое, но потом привык к горькому. Поэтому сегодня пью горькое мате", — цитирует Месси tn.com.

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Ранее сообщалось, что Месси приобрел роскошный особняк на берегу океана в США за 10,8 млн долларов.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол Лионель Месси

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