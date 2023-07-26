Лео Месси сделал дубль и ассистировал во втором матче за Интер Майами — видео 26 июля, 09:44 Интер Майами победил Атланту Юнайтед 4:0 (Фото:REUTERS/Marco Bello)

Интер Майами разгромил Атланту Юнайтед (4:0) в рамках Кубка Лиги.

Месси впервые вышел в основном составе американского клуба и уже на восьмой минуте встречи огорчил соперников, открыв счет. Второй гол аргентинца пришел на 22-й минуте, когда он замкнул прострел партнера.

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Первый тайм закончился — 3:0. Тейлор на 44-й минуте сделал счет разгромным.

А во второй половине встречи Месси записал в свой актив голевой пас, ассистировав на финляндского полузащитника, который тоже оформил дубль.

Интер Майами — Антанта Юнайтед 4:0

Голы: Месси, 8, 22, Тейлор, 44, 53.

Отметим, что украинский защитник Сергей Кривцов вышел в основном составе и был заменен на 73 минуте матча.

Месси вывел команду на поединок с капитанской повязкой.

Ранее Месси невероятным ударом со штрафного принес победу Интер Майами на последней минуте против Крус Асуля.