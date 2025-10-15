Лионель Месси стал лучшим ассистентом на уровне сборных (Фото: Sam Navarro-Imagn Images)

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в победном матче против Пуэрто-Рико (6:0).

38-летний игрок отметился двумя голевыми передачами в поединке.

Благодаря результативным действиям Месси стал учшим ассистентом в истории сборных.

На свой счет Лионель записал 60-ю результативную передачу, обойдя в списке бразильца Неймара (59).

Реклама

Лучшие ассистенты в истории сборных:

Лионель Месси ( Аргентина) — 60

Аргентина) — 60 Неймар ( Бразилия) — 59

Бразилия) — 59 Лэндон Донован ( США) — 58

Месси провел за сборную Аргентины 194 матча, в которых забил 114 голов. Он является чемпионом мира, победителем Олимпийских игр и Кубка Америки (дважды).

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду установил исторический голевой рекорд в отборах чемпионата мира.