Лионель Месси установил новый мировой рекорд, став лучшим ассистентом на уровне сборных — видео
Лионель Месси стал лучшим ассистентом на уровне сборных (Фото: Sam Navarro-Imagn Images)
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в победном матче против Пуэрто-Рико (6:0).
38-летний игрок отметился двумя голевыми передачами в поединке.
Благодаря результативным действиям Месси стал учшим ассистентом в истории сборных.
На свой счет Лионель записал 60-ю результативную передачу, обойдя в списке бразильца Неймара (59).
Лучшие ассистенты в истории сборных:
- Лионель Месси (Аргентина) — 60
- Неймар (Бразилия) — 59
- Лэндон Донован (США) — 58
Месси провел за сборную Аргентины 194 матча, в которых забил 114 голов. Он является чемпионом мира, победителем Олимпийских игр и Кубка Америки (дважды).
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду установил исторический голевой рекорд в отборах чемпионата мира.