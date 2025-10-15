Лионель Месси установил новый мировой рекорд, став лучшим ассистентом на уровне сборных — видео

15 октября, 09:50
Лионель Месси стал лучшим ассистентом на уровне сборных (Фото: Sam Navarro-Imagn Images)

Лионель Месси стал лучшим ассистентом на уровне сборных (Фото: Sam Navarro-Imagn Images)

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в победном матче против Пуэрто-Рико (6:0).

38-летний игрок отметился двумя голевыми передачами в поединке.

Благодаря результативным действиям Месси стал учшим ассистентом в истории сборных.

На свой счет Лионель записал 60-ю результативную передачу, обойдя в списке бразильца Неймара (59).

Лучшие ассистенты в истории сборных:

  • Лионель Месси (Аргентина) — 60
  • Неймар (Бразилия) — 59
  • Лэндон Донован (США) — 58
Месси провел за сборную Аргентины 194 матча, в которых забил 114 голов. Он является чемпионом мира, победителем Олимпийских игр и Кубка Америки (дважды).

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Лионель Месси Сборная Аргентины

