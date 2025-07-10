Интер Майами одержал победу в регулярном сезоне МЛС, обыграв на выезде Нью-Ингленд Революшн со счетом 2:1.

Героем встречи в очередной раз стал Лионель Месси — аргентинец оформил дубль в течение 11 минут (27-я и 38-я минуты). Месси оформил четвертый дубль подряд в матчах МЛС. Ранее такого не удавалось ни одному игроку в истории лиги.

Единственный мяч в составе хозяев забил Хиль на 80-й минуте, однако спастись от поражения Революшн не сумели.

Эта победа стала второй подряд для Интера Майами после участия в Клубном чемпионате мира-2025

Нью-Ингленд Революшн — Интер Майами 1:2

Голы: Хиль, 80, — Месси, 27, 38

Фото: flashscore.ua

