Месси оформил дубль и принес победу Интеру Майами, установив исторический рекорд МЛС — видео

10 июля, 10:32
Лионель Месси (Фото: Paul Rutherford-Imagn Images)

Лионель Месси (Фото: Paul Rutherford-Imagn Images)

Интер Майами одержал победу в регулярном сезоне МЛС, обыграв на выезде Нью-Ингленд Революшн со счетом 2:1.

https://www.youtube.com/watch?v=ezCU1q1qdlQ&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Ffootball24.ua%2F&source_ve_path=MjM4NTE
Героем встречи в очередной раз стал Лионель Месси — аргентинец оформил дубль в течение 11 минут (27-я и 38-я минуты). Месси оформил четвертый дубль подряд в матчах МЛС. Ранее такого не удавалось ни одному игроку в истории лиги.

Единственный мяч в составе хозяев забил Хиль на 80-й минуте, однако спастись от поражения Революшн не сумели.

Эта победа стала второй подряд для Интера Майами после участия в Клубном чемпионате мира-2025

Нью-Ингленд Революшн — Интер Майами 1:2
Голы: Хиль, 80, — Месси, 27, 38

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее экс-футболист Барселоны Эммануэль Пети рассказал, кто превзойдет Месси.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   МЛС Интер Майами Лионель Месси Рекорд

