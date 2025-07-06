Лионель Месси принял участие в матче против Монреаля (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

В ночь на 6 июля состоялся поединок между Монреалем и Интер Майами в рамках чемпионата MLS.

На второй минуте поединка флоридский коллектив пропустил гол. Нападающий команды Лионель Месси допустил ошибку, отдав неудачный пас защитнику. Мяч оказался в ногах Овусу, который открыл счет.

В первом тайме Интер Майами исправил ситуацию. Сначала счет сравнял Тадео Альенде, а перед перерывом Лионель Месси вывел команду вперед.

Во втором тайме Интер Майами забил еще дважды. На 60-й Сеговия забил гол с дальней дистанции, а точку поставил Месси, который совершил сольный проход.

В составе Монреаля на 80-й минуте появился украинский атакующий футболист Геннадий Синчук.

Монреаль Импакт — Интер Майами 1:4

Голы: Овусу, 2, — Альенде, 30, Месси, 44, 62, Сеговия, 60

