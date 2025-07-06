Месси с центра поля обыграл всю защиту соперника и забил невероятный гол в MLS — видео

6 июля, 09:20
Поделиться:
Лионель Месси принял участие в матче против Монреаля (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

Лионель Месси принял участие в матче против Монреаля (Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach)

В ночь на 6 июля состоялся поединок между Монреалем и Интер Майами в рамках чемпионата MLS.

Читайте также:
Три гола после 90-й минуты. Реал в ярком матче пробился в полуфинал клубного ЧМ-2025 — видео

На второй минуте поединка флоридский коллектив пропустил гол. Нападающий команды Лионель Месси допустил ошибку, отдав неудачный пас защитнику. Мяч оказался в ногах Овусу, который открыл счет.

Реклама

В первом тайме Интер Майами исправил ситуацию. Сначала счет сравнял Тадео Альенде, а перед перерывом Лионель Месси вывел команду вперед.

Во втором тайме Интер Майами забил еще дважды. На 60-й Сеговия забил гол с дальней дистанции, а точку поставил Месси, который совершил сольный проход.

В составе Монреаля на 80-й минуте появился украинский атакующий футболист Геннадий Синчук.

Монреаль Импакт — Интер Майами 1:4
Голы: Овусу, 2, — Альенде, 30, Месси, 44, 62, Сеговия, 60

https://www.youtube.com/embed/yIY_lsZdJLY?si=zBPZs6JsarAuxRjY
Читайте также:
Динамо неожиданно проиграло бывшему клубу Милевского в первом матче на сборах — видео

Ранее сообщалось, что Месси трогательно попрощался с футболистом Ливерпуля, который погиб в автокатастрофе.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Интер Майами Лионель Месси MLS

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies