Месси за одну игру дважды вошел в историю MLS, установив уникальные рекорды

В ночь на 25 октября Интер Майами дома обыграл Нэшвилл ( 3:1) в первой игре плей-офф Major League Soccer (MLS).

38-летний Лионель Месси оформил дубль и отдал предголевую передачу во время второго взятия ворот. Аргентинец забил уже 39 голов за Интер Майами в 2025 году, установив новый рекорд MLS по количеству голов в календарном году во всех турнирах, утверждает athlonsports.com. Лео опередил полузащитника Лос-Анджелеса Дени Буанге (38 голов в 2023 году) и экс-форварда Карлосу Веле (38 в 2019-м).

Также Месси вошел в историю, как первый игрок, оформивший девять дублей за один сезон MLS, пишет пресс-служба лиги.



Отметим, ответный матч между Интером и Нэшвиллом состоится 1 ноября. Победитель противостояния во втором раунде сыграет с сильнейшим в дуэли Цинциннатти и Коламбуса, за который играет украинец Евгений Чеберко.

Ранее мы писали, что Лионель Месси подписал новый контракт с Интером Майами