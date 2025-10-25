Месси за одну игру дважды вошел в историю MLS, установив уникальные рекорды

25 октября, 14:23
Поделиться:
Лионель Месси — суперзвезда футбола (Фото: Sam Navarro-Imagn Images)

Лионель Месси — суперзвезда футбола (Фото: Sam Navarro-Imagn Images)

В ночь на 25 октября Интер Майами дома обыграл Нэшвилл (3:1) в первой игре плей-офф Major League Soccer (MLS).

38-летний Лионель Месси оформил дубль и отдал предголевую передачу во время второго взятия ворот. Аргентинец забил уже 39 голов за Интер Майами в 2025 году, установив новый рекорд MLS по количеству голов в календарном году во всех турнирах, утверждает athlonsports.com. Лео опередил полузащитника Лос-Анджелеса Дени Буанге (38 голов в 2023 году) и экс-форварда Карлосу Веле (38 в 2019-м).

Реклама

Также Месси вошел в историю, как первый игрок, оформивший девять дублей за один сезон MLS, пишет пресс-служба лиги.

https://www.youtube.com/watch?v=BklFqkPZO8Y&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fsport.nv.ua%2F&source_ve_path=MjM4NTE
Читайте также:
Месси и Роналду в топ-15: назван главный фаворит на Золотой мяч-2026

Отметим, ответный матч между Интером и Нэшвиллом состоится 1 ноября. Победитель противостояния во втором раунде сыграет с сильнейшим в дуэли Цинциннатти и Коламбуса, за который играет украинец Евгений Чеберко.

Ранее мы писали, что Лионель Месси подписал новый контракт с Интером Майами

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Футбол Рекорд Лионель Месси Интер Майами

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies