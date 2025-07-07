Может сыграть против Роналду. Саудовский клуб ведет переговоры с Месси — L’Equipe

7 июля, 14:08
Поделиться:
Лионель Месси играет за Интер Майами с лета 2023 года (Фото: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

Лионель Месси играет за Интер Майами с лета 2023 года (Фото: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

Команда из Саудовской Аравии Аль-Ахли планирует подписать звездного форварда Интер Майами и сборной Аргентины Лионеля Месси.

Читайте также:
Легендарный Деку назвал лучшего партнера по команде в карьере — это не Месси и не Роналду

Об этом пишет L’Equipe.

Сообщается, что саудиты уже начали переговоры со стороной звезды футбола.

Контракт Месси с Интером Майами действует до конца календарного 2025 года. Сам 38-летний аргентинец хочет остаться в своем нынешнем клубе, однако руководство победителя азиатской Лиги чемпионов готово на все ради подписания форварда.

Реклама

Также сообщается, что Аль-Ахли уже не впервые проявляет интерес к аргентинскому форварду. Клуб делал предложение Месси еще до его перехода в МЛС, однако тогда звездный игрок выбрал Интер Майами.

Читайте также:
Месси с центра поля обыграл всю защиту соперника и забил невероятный гол в MLS — видео

Отметим, что Месси выступает за американскую команду с лета 2023 года. В этом сезоне на его счету 13 голов и 6 ассистов в 18 матчах за американский клуб во всех турнирах.

Кстати, этим летом Криштиану Роналду продлил соглашение с саудовским Аль-Насром.

Редактор: Александр Волочан

Теги:   Спорт Лионель Месси Криштиану Роналду Интер Майами Футбол Саудовская Аравия

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
X