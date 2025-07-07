Может сыграть против Роналду. Саудовский клуб ведет переговоры с Месси — L’Equipe
Лионель Месси играет за Интер Майами с лета 2023 года (Фото: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)
Команда из Саудовской Аравии Аль-Ахли планирует подписать звездного форварда Интер Майами и сборной Аргентины Лионеля Месси.
Об этом пишет L’Equipe.
Сообщается, что саудиты уже начали переговоры со стороной звезды футбола.
Контракт Месси с Интером Майами действует до конца календарного 2025 года. Сам 38-летний аргентинец хочет остаться в своем нынешнем клубе, однако руководство победителя азиатской Лиги чемпионов готово на все ради подписания форварда.
Также сообщается, что Аль-Ахли уже не впервые проявляет интерес к аргентинскому форварду. Клуб делал предложение Месси еще до его перехода в МЛС, однако тогда звездный игрок выбрал Интер Майами.
Отметим, что Месси выступает за американскую команду с лета 2023 года. В этом сезоне на его счету 13 голов и 6 ассистов в 18 матчах за американский клуб во всех турнирах.
Кстати, этим летом Криштиану Роналду продлил соглашение с саудовским Аль-Насром.