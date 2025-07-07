Лионель Месси играет за Интер Майами с лета 2023 года (Фото: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

Об этом пишет L’Equipe.

Сообщается, что саудиты уже начали переговоры со стороной звезды футбола.

Контракт Месси с Интером Майами действует до конца календарного 2025 года. Сам 38-летний аргентинец хочет остаться в своем нынешнем клубе, однако руководство победителя азиатской Лиги чемпионов готово на все ради подписания форварда.

Также сообщается, что Аль-Ахли уже не впервые проявляет интерес к аргентинскому форварду. Клуб делал предложение Месси еще до его перехода в МЛС, однако тогда звездный игрок выбрал Интер Майами.



Отметим, что Месси выступает за американскую команду с лета 2023 года. В этом сезоне на его счету 13 голов и 6 ассистов в 18 матчах за американский клуб во всех турнирах.

Кстати, этим летом Криштиану Роналду продлил соглашение с саудовским Аль-Насром.