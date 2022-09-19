СМИ назвали три клуба, которые попытаются зимой подписать подрастающую звезду сборной Украины 19 сентября, 17:44 Мудриком интересуется ряд европейских клубов (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

21-летний полузащитник донецкого Шахтера и сборной Украины Михаил Мудрик зимой может покинуть «горняков», сообщает Сalciomercato.

По информации издания, Мудрика интересуют английские Ливерпуль и Арсенал, а также испанская Севилья.

Отмечается, что эти клубы попытаются подписать украинского таланта во время зимнего трансферного окна.

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Ранее сообщалось, что Мудрик близок к переходу в лондонский Арсенал, однако летом трансфер так и не состоялся.

Кроме того, английский Эвертон делал Шахтеру устное предложение по трансферу Мудрика, предложив за игрока 30 млн евро, однако эта сумма не убедила донецкий клуб продать футболиста.

Впрочем, ливерпульский клуб якобы зимой предпримет еще одну попытку приобрести украинского полузащитника.

Перед этим Мудриком активно интересовался леверкузенский Байер, а сам футболист заявлял, что не прочь перейти в немецкий клуб, однако после длительных переговоров трансфер сорвался.

Шахтер в свою очередь подтвердил, что Мудриком интересуется Ювентус.

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