Английская Премьер-лига. Манчестер Сити победил благодаря хет-трику звездного новичка, Ливерпуль забил сопернику девять голов — видео 27 августа, 21:38 Холанд забил Кристал Пэлас три гола (Фото:REUTERS/Craig Brough)

Состоялись семь матчей 4-го тура английской Премьер-лиги.

В стартовом матче тура Манчестер Юнайтед со счетом 1:0 обыграл Саутгемптон, одержав вторую победу подряд, которая позволила ему подняться на седьмое место.

Ливерпуль не оставил никаких шансов Борнмуту, обыграв его с унизительным счетом 9:0. Таким образом, мерсисайдцы повторили рекорд АПЛ — ранее такой счет был зафиксирован только трижды.

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Манчестер Сити в матче с Кристал Пэлас устроил настоящее шоу, героем которого стал звездный новичок команды Эрлинг Холанд. «Горожане» уступали 0:2, однако во втором тайме забили в ворота гостей четыре гола, три из которых на свой счет записал Холанд.

Также одержали победы лондонские Челси и Арсенал, которые с одинаковым счетом 2:1 обыграли Лестер и Фулхэм соответственно. Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко не сыграл в матче из-за травмы.

Результаты матчей:

Саутгемптон — Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Фернандеш, 55

Брентфорд — Эвертон 1:1

Голы: Янельт, 84 — Гордон, 24

Ливерпуль — Борнмут 9:0

Голы: Диас, 3, 85, Эллиот, 6, Александер-Арнольд, 28, Фирмино, 31, 62, Ван Дейк, 45, Мефам, 46 (автогол), Карвалью, 80

Манчестер Сити — Кристал Пелас 4:2

Голы: Бернарду, 53, Холанд, 62, 70, 81 — Стоунз, 4 (автогол), Андерсон, 22

Челси — Лестер 2:1

Голы: Стерлинг, 46, 63 — Барнс, 67

Удаление: Галлахер, 28 (Челси)

Брайтон — Лидс 1:0

Гол: Гросс, 66

Арсенал — Фулхэм 2:1

Голи: Эдегор, 64, Габриэл, 86 — Митрович, 56



Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В предыдущем туре АПЛ Ливерпуль уступил Манчестеру Юнайтед со счетом 1:2.

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