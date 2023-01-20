Ливерпуль — Челси. Где и когда смотреть дебют Мудрика в матче английской Премьер-лиги
Ливерпуль и Челси имеют равное количество очков (Фото:Reuters/Peter Cziborra)
NV рассказывает все, что нужно знать тем, кто хочет следить за событиями игры 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между Ливерпулем и Челси, за который может дебютировать его украинский новичок Михаил Мудрик.
Матч Ливерпуль — Челси состоится в Ливерпуле на стадионе Энфилд 21 января в 14:30 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine. NV проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 14:00.
Что нужно знать про Ливерпуль перед матчем:
- занимает девятое место с отставанием в 10 очков от зоны Лиги чемпионов (четвертая позиция);
- вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов;
- одержал победу в прошлой игре после безвыигрышной серии в три поединка во всех турнирах при двух поражениях;
- не сыграют защитник ван Дейк, полузащитник Артур, нападающие Диас, Жота, Фирмино (повреждения).
Что нужно знать про Челси перед матчем:
- занимает 10-е место и уступает сопернику по разнице мячей, сыграв на один поединок больше;
- вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов;
- одержал победу в прошлой игре после серии из трех поражений кряду во всех турнирах;
- не сыграют вратарь Менди, защитники Фофана, Джеймс, Чилуэлл, полузащитники Канте, Закария, Хаверц, нападающие Стерлинг, Пулишич, Броя (травмы), Феликс (дисквалификация).
Ориентировочные составы:
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Конате, Робертсон — Эллиотт, Фабиньо, Алькантара — Салах, Нуньес, Гакпо
Челси: Кепа — Чалоба, Бадиашиль, Силва, Холл — Ковачич, Жоржиньо, Маунт — Зиеш, Обамеянг, Мудрик
15 января стало известно, что Мудрик за 100 млн евро из Шахтера перешел в Челси и стал самым дорогим трансфером в истории украинского футбола.