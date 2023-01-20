Ливерпуль — Челси. Где и когда смотреть дебют Мудрика в матче английской Премьер-лиги 20 января, 20:25 Ливерпуль и Челси имеют равное количество очков (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

NV рассказывает все, что нужно знать тем, кто хочет следить за событиями игры 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между Ливерпулем и Челси, за который может дебютировать его украинский новичок Михаил Мудрик.



Матч Ливерпуль — Челси состоится в Ливерпуле на стадионе Энфилд 21 января в 14:30 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine. NV проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 14:00.

Видео дня

Что нужно знать про Ливерпуль перед матчем:

занимает девятое место с отставанием в 10 очков от зоны Лиги чемпионов ( четвертая позиция);

четвертая позиция); вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов;

одержал победу в прошлой игре после безвыигрышной серии в три поединка во всех турнирах при двух поражениях;

не сыграют защитник ван Дейк, полузащитник Артур, нападающие Диас, Жота, Фирмино ( повреждения).

Что нужно знать про Челси перед матчем:

занимает 10-е место и уступает сопернику по разнице мячей, сыграв на один поединок больше;

вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов;

одержал победу в прошлой игре после серии из трех поражений кряду во всех турнирах;

не сыграют вратарь Менди, защитники Фофана, Джеймс, Чилуэлл, полузащитники Канте, Закария, Хаверц, нападающие Стерлинг, Пулишич, Броя ( травмы), Феликс ( дисквалификация).

Читайте также: После рекордного трансфера Мудрика в Челси Ахметов выделил 1 млрд гривен на помощь украинским воинам

Ориентировочные составы:

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Конате, Робертсон — Эллиотт, Фабиньо, Алькантара — Салах, Нуньес, Гакпо

Челси: Кепа — Чалоба, Бадиашиль, Силва, Холл — Ковачич, Жоржиньо, Маунт — Зиеш, Обамеянг, Мудрик

15 января стало известно, что Мудрик за 100 млн евро из Шахтера перешел в Челси и стал самым дорогим трансфером в истории украинского футбола.