Ливерпуль — Челси. Онлайн-трансляция матча дебюта Мудрика в английской Премьер-лиге

21 января, 01:15
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Букмекеры называют Ливерпуль фаворитом матча (Фото:REUTERS/Peter Powell)

Букмекеры называют Ливерпуль фаворитом матча (Фото:REUTERS/Peter Powell)

NV следит за ходом игры 21-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между между Ливерпулем и Челси, за который может дебютировать его украинский новичок Михаил Мудрик. Начало — в 14:30 по киевскому времени.

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Ориентировочные составы:

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Матип, Конате, Робертсон — Эллиотт, Фабиньо, Алькантара — Салах, Нуньес, Гакпо

Челси: Кепа — Чалоба, Бадиашиль, Силва, Холл — Ковачич, Жоржиньо, Маунт — Зиеш, Обамеянг, Мудрик

Видео дня

Матч пройдет в Ливерпуле на стадионе Энфилд. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.

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Ливерпуль занимает девятое место с отставанием в 10 очков от зоны Лиги чемпионов (четвертая позиция). Коллектив вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Клуб одержал победу в прошлой игре после безвыигрышной серии в три поединка во всех турнирах при двух поражениях. За команду не сыграют защитник ван Дейк, полузащитник Артур, нападающие Диас, Жота, Фирмино (травмы).

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Челси занимает 10-е место и уступает сопернику по разнице мячей, сыграв на один поединок больше. Коллектив вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Клуб одержал победу в прошлой игре после серии из трех поражений кряду во всех турнирах. За команду не сыграют вратарь Менди, защитники Фофана, Джеймс, Чилуэлл, полузащитники Канте, Закария, Хаверц, нападающие Стерлинг, Пулишич, Броя (травмы), Феликс (дисквалификация).

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Статистика знает 193 поединков между соперниками. 81 раз выиграл Ливерпуль, 66 — Челси. Еще 46 матчей завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Ливерпуль — фаворит матча. Коэффициент на его победу равен 1,85, то, что выиграет Челси, оценивается в 4,00, ничья — 3,70.

Текстовая онлайн-трансляция доступна на украиноязычной версии сайта по этой ссылке или если переключиться на украиноязычную версию материала сразу над фото

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ФК Челси ФК Ливерпуль Английская Премьер-лига Михаил Мудрик

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