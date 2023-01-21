Английская Премьер-лига. Ливерпуль поделил очки с Челси в дебютном матче Мудрика, клуб Миколенко остался в зоне вылета — видео

21 января, 21:30
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Мудрик появился на поле на 55-й минуте (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Мудрик появился на поле на 55-й минуте (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Сегодня, 21 января, состоялись шесть матчей 21-го тура английской Премьер-лиги .

В центральном матче тура Ливерпуль и Челси расписали безголевую ничью. Поединок стал дебютным в Челси для украинского вингера Михаила Мудрика.

Мудрик появился на поле на 55-й минуте, заменив Льюиса Холла.

Видео дня

Украинец удачно вписался в игру, усилил атаку и даже мог забить, однако с близкого расстояния пробил рядом со штангой.

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Эвертон, за который выступает украинец Виталий Миколенко, уступил Вест Хэму и находится на предпоследнем месте.

Результаты матчей:

Ливерпуль - Челси 0:0

https://www.youtube.com/watch?v=00Ke6fH-PAU&ab_channel=SetantaSportsPremierLeague

Борнмут - Ноттингем Форест 1:1
Голы: Энтони, 28 - Сарридж, 84

Вест Хэм - Эвертон 2:0
Голы: Боуэн, 34, 42

Лестер - Брайтон 2:2
Голы: Олбрайтон, 38, Барнс, 63 - Митома, 27, Фергюсон, 88

Саутгемптон - Астон Вилла 0:1
Гол: Уоткинс, 77

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее Манчестер Сити одержал волевую победу над Тоттенхэмом со счетом 4:2 в отложенном поединке 7-го тура АПЛ.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Челси ФК Ливерпуль Английская Премьер-лига Михаил Мудрик

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