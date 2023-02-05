От триумфа до провала за полгода. Почему сыпется Ливерпуль 5 февраля, 15:25 Команда Клоппа переживает кризис (Фото:REUTERS/Chris Radburn)

Ливерпуль — чемпион английской Премьер-лиги (АПЛ). Это так логично звучало летом, когда я делал прогноз на сезон.

Полгода спустя после того, как гранд английского футбола был в шаге от четырех трофеев за сезон, Игорь Бойко — футбольный журналист, комментатор Setanta Sports Ukraine — разбирается в причинах провала Ливерпуля, занимающего 10-е место в АПЛ после своего очередного поражения.

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Игорь Бойко Футбольный журналист, комментатор Setanta Sports Ukraine

К оманда провела безумную гонку с Манчестер Сити за титул в 2022 году, где уступила, а потому должна была в лучших традициях успешных династий выйти на сезон с невероятной злобой.

После провального постчемпионского сезона [в 2021 году] игроки выглядели голодными, тренер мотивированным и со свежей головой. Ван Дейк снова был идеалом в защите, Тьяго Алькантара раскрылся, Аллисон вернул надежность, Салах — забивал, Александр-Арнолд и Робертсон устраивали свою личную гонку по количеству острых передач с фланга — все выглядело просто великолепно.

Оставил команду Мане, который искал новый вызов, но еще раньше [в атаку] пришел Диас, а теперь Нуньес.

Реальность получилась совсем другой. Оказалось, что все свои силы Ливерпуль потратил на погоню за Манчестер Сити в прошлом сезоне. И физические, и моральные.

Уже сравнивал команду Клоппа с конницей, а футболисты соответственно — лошади. Однако, когда лошади не бегут и не работают, то становятся наиболее ненужной частью домашнего хозяйства. Будто становятся типичными 15-летними подростками, которые только едят, пьют и валяются без дела.

Из лошадей остался только Робертсон.

Эндрю Робертсон / Фото: Reuters/Matthew Childs

Впрочем, нужно слушать Михаила Коцюбинского, который в свое время дал название своей новелле, ставшей крылатой фразой — лошади не виноваты.

Так легко искать вину тренера в неудачах команды. В отношении Ливерпуля не принято винить [ее наставника Юргена] Клоппа. Нет трансферов, и он якобы делает все возможное в этих условиях.

Не он виноват в том, что Матип совершает ужасные ошибки. Не он виноват в том, что Александр-Арнолд выглядит тяжелее и старше дедушки Милнера. Не он виноват, что Салах реализует моменты с меньшей решительностью. Не он виноват, что [18-летний] Байчетич — лучший центральный полузащитник команды.

Или все-таки он?

В том, что Ливерпуль не стал лучше, можно искать дефект этой трансферной политики руководства клуба: либо покупаем дешево, либо вообще не покупаем. А если покупаем дорого, то потом годами молчим. То, что Ливерпуль стал хуже, это как раз вина главного тренера.

Сейчас и команда, и Клопп выглядят тем, кто опустил руки / Фото: Reuters/Ed Sykes

На момент середины постчемпионского сезона Ливерпуль имел еще более жалкий вид с серией из 6-ти поражений подряд на Анфилде. Однако тогда в языке тела Клоппа чувствовалось огромное желание изменить ситуацию, Ливерпуль пришел в себя весной и сумел финишировать в топ-4. Сейчас и команда, и главный тренер выглядят тем, кто опустил руки и принимает все удары, которые получает.

Нет командной скорости, нет злобы, нет решимости. Нет понимания того, что из этой ситуации можно выпутаться.

Всё очень плохо. Но обычно ответ на то, как Ливерпуль может побороть кризис в персоне Клоппа. Он найдет выход. А теперь этой уверенности нет. Немец уперся рогом в свою схему и принципы игры, не пытаясь отреагировать на сложившуюся сегодня ситуацию.

И когда какой-то болельщик кричал на очередной кадр унылого Клоппа в матче с Вулверхэмптоном (0:3) что-то вроде «Давай, делай что-то — чего сидишь», то он во многом прав.

Текст опубликован с разрешения автора

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