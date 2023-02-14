Ливерпуль одолел Эвертон с Миколенко и прервал свою четырехматчевую серию без побед в АПЛ — видео 14 февраля, 00:35 Салах (слева) забил один из двух голов Ливерпуля (Фото:REUTERS/Carl Recine)

В английской Премьер-лиге (АПЛ) завершился 23-й тур.



Вице-чемпион Англии Ливерпуль принимал на своем поле земляков по городу из Эвертона и одержал победу с результатом 2:0.

Мохамед Салах после передачи Дарвина Нуньеса открыл счет незадолго до перерыва, а Коди Гакпо в начале второго тайма удвоил перевес хозяев поля.

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Этот успех позволил Ливерпулю прервать свою четырехматчевую серию без побед в Премьер-лиге и подняться на девятую позицию.

В составе Эвертона, который остается в зоне вылета на 18-м месте, весь поединок провел его украинский защитник Виталий Миколенко.

Ливерпуль — Эвертон 2:0

Голы: Салах, 37, Гакпо, 49

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне Манчестер Сити победил дома Астон Виллу 3:1 и приблизился к Арсеналу, который теперь лидирует с преимуществом в три очка.