Ливерпуль одолел Эвертон с Миколенко и прервал свою четырехматчевую серию без побед в АПЛ — видео

14 февраля, 00:35
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Салах (слева) забил один из двух голов Ливерпуля (Фото:REUTERS/Carl Recine)

Салах (слева) забил один из двух голов Ливерпуля (Фото:REUTERS/Carl Recine)

В английской Премьер-лиге (АПЛ) завершился 23-й тур.

Вице-чемпион Англии Ливерпуль принимал на своем поле земляков по городу из Эвертона и одержал победу с результатом 2:0.

Мохамед Салах после передачи Дарвина Нуньеса открыл счет незадолго до перерыва, а Коди Гакпо в начале второго тайма удвоил перевес хозяев поля.

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Этот успех позволил Ливерпулю прервать свою четырехматчевую серию без побед в Премьер-лиге и подняться на девятую позицию.

В составе Эвертона, который остается в зоне вылета на 18-м месте, весь поединок провел его украинский защитник Виталий Миколенко.

Ливерпуль — Эвертон 2:0
Голы: Салах, 37, Гакпо, 49

https://www.youtube.com/watch?v=WrqpUsJk9e0

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне Манчестер Сити победил дома Астон Виллу 3:1 и приблизился к Арсеналу, который теперь лидирует с преимуществом в три очка.

Редактор: Андрей Синявский

Теги:   Футбол ФК Ливерпуль Эвертон Английская Премьер-лига

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