Английский гранд готов заплатить за Мбаппе невероятную сумму — СМИ 28 июня, 11:22 Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Stephanie Lecocq)

Ливерпуль хочет навязать борьбу мадридскому Реалу за лидера ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.

Об этом сообщает Marca.

По информации источника, мерсисайдцы готовы заплатить за француза 300 миллионов евро, которые хочет получить ПСЖ.

Marco Kirdemir, a FIFA agent said Liverpool is willing to spend the €250m on Kylian Mbappe



🗣️ [Marco Kirdemir via @RadioMARCA] pic.twitter.com/ajETjsMNb3 — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) June 26, 2023

Также была информация, что Реал и ПСЖ договорились о том, что сумма трансфера Мбаппе в мадридский клуб составит 250 миллионов евро. 200 миллионов будет выплачено сразу, а 50 — в виде бонусов за проведенные игроком матчи и завоевание Золотого мяча.

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Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В прошлом сезоне во всех турнирах нападающий забил 41 гол и отдал десять голевых передач в 43 матчах.

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