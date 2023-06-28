Английский гранд готов заплатить за Мбаппе невероятную сумму — СМИ

28 июня, 11:22
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Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Stephanie Lecocq)

Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Stephanie Lecocq)

Ливерпуль хочет навязать борьбу мадридскому Реалу за лидера ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.

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Об этом сообщает Marca.

По информации источника, мерсисайдцы готовы заплатить за француза 300 миллионов евро, которые хочет получить ПСЖ.

Также была информация, что Реал и ПСЖ договорились о том, что сумма трансфера Мбаппе в мадридский клуб составит 250 миллионов евро. 200 миллионов будет выплачено сразу, а 50 — в виде бонусов за проведенные игроком матчи и завоевание Золотого мяча.

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Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В прошлом сезоне во всех турнирах нападающий забил 41 гол и отдал десять голевых передач в 43 матчах.

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Ранее сообщалось, что Бавария предложила Тоттенхэму огромную сумму за Кейна.

Редактор: Андрей Павлечко

Теги:   Футбол ПСЖ (Paris SG) ФК Реал Мадрид ФК Ливерпуль Килиан Мбаппе

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