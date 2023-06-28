Английский гранд готов заплатить за Мбаппе невероятную сумму — СМИ
Килиан Мбаппе (Фото:REUTERS/Stephanie Lecocq)
Ливерпуль хочет навязать борьбу мадридскому Реалу за лидера ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе.
Об этом сообщает Marca.
По информации источника, мерсисайдцы готовы заплатить за француза 300 миллионов евро, которые хочет получить ПСЖ.
Также была информация, что Реал и ПСЖ договорились о том, что сумма трансфера Мбаппе в мадридский клуб составит 250 миллионов евро. 200 миллионов будет выплачено сразу, а 50 — в виде бонусов за проведенные игроком матчи и завоевание Золотого мяча.
Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года. В прошлом сезоне во всех турнирах нападающий забил 41 гол и отдал десять голевых передач в 43 матчах.
Ранее сообщалось, что Бавария предложила Тоттенхэму огромную сумму за Кейна.