Ливерпуль планирует подписать звездного одноклубника Довбика на замену Жоте, который погиб в автокатастрофе — СМИ
Пауло Дибала (Фото: REUTERS/Vincent West)
После трагической гибели португальского форварда Диогу Жоты Ливерпуль активно ищет усиление атаки, сообщает Il Romanista.
По информации источника, на радары мерсисайдцев попал футболист Ромы Пауло Дибала.
Представители английского клуба уже контактировали с агентом аргентинского игрока.
Сам Дибала заинтересован в продолжении карьеры в Роме и стремится вернуться на поле после травмы.
В то же время римский клуб сталкивается с финансовым давлением из-за его высокой зарплаты, и потребность в реструктуризации контракта уже назрела.
Диогу Жота и его младший брат Андре Силва погибли в автокатастрофе 3 июля.
Жоте было 28 лет. Нападающий погиб через десять дней после своей свадьбы — в конце июня он женился на Рут Кардозу, пара воспитывала троих детей.
Сообщалось, что автомобиль Lamborghini, в котором находились Жота и его брат, вылетел с дороги из-за прокола шины во время обгона другой машины. После этого автомобиль Жоты загорелся.
5 июля в португальском городе Гондомар состоялись похороны Диогу Жоты и его брата.