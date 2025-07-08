По информации источника, на радары мерсисайдцев попал футболист Ромы Пауло Дибала.

Представители английского клуба уже контактировали с агентом аргентинского игрока.

Сам Дибала заинтересован в продолжении карьеры в Роме и стремится вернуться на поле после травмы.

В то же время римский клуб сталкивается с финансовым давлением из-за его высокой зарплаты, и потребность в реструктуризации контракта уже назрела.

Диогу Жота и его младший брат Андре Силва погибли в автокатастрофе 3 июля.

Жоте было 28 лет. Нападающий погиб через десять дней после своей свадьбы — в конце июня он женился на Рут Кардозу, пара воспитывала троих детей.

Сообщалось, что автомобиль Lamborghini, в котором находились Жота и его брат, вылетел с дороги из-за прокола шины во время обгона другой машины. После этого автомобиль Жоты загорелся.

5 июля в португальском городе Гондомар состоялись похороны Диогу Жоты и его брата.