Ливерпуль — Манчестер Сити. Где и когда смотреть матч за Суперкубок Англии

29 июля, 22:04
Ливерпуль и Манчестер Сити открывают сезон в Англии матчем за Суперкубок (Фото:Reuters/Tony Obrien)

Ливерпуль и Манчестер Сити открывают сезон в Англии матчем за Суперкубок (Фото:Reuters/Tony Obrien)

НВ рассказывает все, что нужно знать тем, кто хочет следить за событиями игры за Суперкубок Англии между Ливерпулем и Манчестер Сити.

Поединок Ливерпуль — Манчестер Сити состоится в Лестере на стадионе Кинг Пауэр завтра, 30 июля, в 19:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 18:30.

Видео дня
Читайте также:
«Вы всегда будете в моем сердце». Влада Седан показала эмоциональную речь Зинченко в Манчестер Сити перед переходом в Арсенал — видео

Что нужно знать про Ливерпуль перед матчем:

  • сыграет в Суперкубке как обладатель Кубка Англии прошлого сезона;
  • занял второе место в английской Премьер-лиге минувшей кампании;
  • выиграл два и проиграл один товарищеские матчи нынешним летом;
  • не сыграют основные вратарь Алиссон и нападающий Жота, а также защитник Цимикас и полузащитник Окслейд-Чемберлен (травмы).
Читайте также:
Ливерпуль договорился о переходе одноклубника Яремчука за рекордную сумму в истории клуба

Что нужно знать про Манчестер Сити перед матчем:

  • сыграет в Суперкубке как чемпион Англии прошлого сезона;
  • проиграл Ливерпулю в полуфинале Кубка Англии минувшей кампании;
  • не знает поражений шесть игр кряду (пять побед) с учетом товарищеских встреч нынешним летом;
  • не сможет рассчитывать на основного защитника Эмерика Лапорта (повреждение).

Ориентировочные составы:

Ливерпуль: Адриан — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Алькантара — Салах, Фирмино, Диас

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Стоунз, Канселу — Силва, Родри, де Брейне — Марез, Холанд, Грилиш

НВ

Редактор: Андрей Синявский

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Футбол Манчестер Сити ФК Ливерпуль Суперкубок

Эксклюзивы НВ

Павел Климкин
Экс-министр иностранных дел Украины
Российская империя распадается. Какие процессы свидетельствуют об этом?

В Праге прошел форум Свободных народов России. По итогам первого дня участники приняли Декларацию о деколонизации России

29 июля, 17:30
Мнения
Иван Компан
Преподаватель Эдинбургской бизнес-школы
Патриотизм и инвестиции — разные вещи

Давайте посмотрим, какие возможности если не для приумножения, то хотя бы для сохранения капитала в Украине сейчас есть и стоит ли ими соблазняться?

29 июля, 13:29
Мнения
Автомобили в одном из морских портов Республики Корея, ожидающие загрузки в теплоход (Фото:CIG Shipping via facebook)
Море рисков /
Что произошло с подержанными автомобилями, которые украинцы заказали из США и Кореи накануне войны
29 июля, 09:50
Компании / Рынки
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X