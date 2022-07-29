Ливерпуль — Манчестер Сити. Где и когда смотреть матч за Суперкубок Англии 29 июля, 22:04 Ливерпуль и Манчестер Сити открывают сезон в Англии матчем за Суперкубок (Фото:Reuters/Tony Obrien)

НВ рассказывает все, что нужно знать тем, кто хочет следить за событиями игры за Суперкубок Англии между Ливерпулем и Манчестер Сити.



Поединок Ливерпуль — Манчестер Сити состоится в Лестере на стадионе Кинг Пауэр завтра, 30 июля, в 19:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 18:30.

Видео дня

Что нужно знать про Ливерпуль перед матчем:

сыграет в Суперкубке как обладатель Кубка Англии прошлого сезона;

занял второе место в английской Премьер-лиге минувшей кампании;

выиграл два и проиграл один товарищеские матчи нынешним летом;

не сыграют основные вратарь Алиссон и нападающий Жота, а также защитник Цимикас и полузащитник Окслейд-Чемберлен ( травмы).

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Что нужно знать про Манчестер Сити перед матчем:

сыграет в Суперкубке как чемпион Англии прошлого сезона;

проиграл Ливерпулю в полуфинале Кубка Англии минувшей кампании;

не знает поражений шесть игр кряду ( пять побед) с учетом товарищеских встреч нынешним летом;

пять побед) с учетом товарищеских встреч нынешним летом; не сможет рассчитывать на основного защитника Эмерика Лапорта ( повреждение).

Ориентировочные составы:

Ливерпуль: Адриан — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Алькантара — Салах, Фирмино, Диас

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Стоунз, Канселу — Силва, Родри, де Брейне — Марез, Холанд, Грилиш

НВ

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