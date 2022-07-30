Ливерпуль — Манчестер Сити. Онлайн-трансляция матча за Суперкубок Англии

30 июля, 03:03
Манчестер Сити — фаворит матча по мнению букмекеров (Фото:Reuters/Carl Recine)

Манчестер Сити — фаворит матча по мнению букмекеров (Фото:Reuters/Carl Recine)

НВ следит за ходом поединка за Суперкубок Англии между Ливерпулем и Манчестер Сити. Начало — в 19:00 по киевскому времени сегодня, 30 июля.

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Ориентировочные составы:

Ливерпуль: Адриан — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Алькантара — Салах, Фирмино, Диас

Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Стоунз, Канселу — Силва, Родри, де Брейне — Марез, Холанд, Грилиш

Видео дня

Матч пройдет в Лестере на стадионе Кинг Пауэр. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.

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Ливерпуль сыграет в Суперкубке как обладатель Кубка Англии прошлого сезона. Команда заняла второе место в английской Премьер-лиге минувшей кампании.

Клуб выиграл два и проиграл один товарищеские матчи нынешним летом. За коллектив не сыграют основные вратарь Алиссон и нападающий Жота, а также защитник Цимикас и полузащитник Окслейд-Чемберлен (травмы).

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Манчестер Сити сыграет в Суперкубке как чемпион Англии прошлого сезона. Команда проиграла Ливерпулю в полуфинале Кубка Англии минувшей кампании.

Клуб не знает поражений шесть игр кряду (пять побед) с учетом товарищеских встреч нынешним летом. За коллектив не сможет рассчитывать на основного защитника Эмерика Лапорта (повреждение).

Статистика знает 192 официальных поединка между соперниками. 92 раза выиграл Ливерпуль, 48 — Манчестер Сити. 52 матча завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Манчестер Сити — фаворит матча. Коэффициент на его победу равен 2,37, то, что выиграет Ливерпуль оценивается в 2,90, ничья в основное время — в 3,40.

Текстовая онлайн-трансляция доступна на украиноязычной версии сайта по этой ссылке или если переключиться на украиноязычную версию материала сразу над фото

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Манчестер Сити ФК Ливерпуль Суперкубок

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