Ливерпуль — Манчестер Сити. Онлайн-трансляция матча за Суперкубок Англии
Манчестер Сити — фаворит матча по мнению букмекеров (Фото:Reuters/Carl Recine)
НВ следит за ходом поединка за Суперкубок Англии между Ливерпулем и Манчестер Сити. Начало — в 19:00 по киевскому времени сегодня, 30 июля.
Ориентировочные составы:
Ливерпуль: Адриан — Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Алькантара — Салах, Фирмино, Диас
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Диаш, Стоунз, Канселу — Силва, Родри, де Брейне — Марез, Холанд, Грилиш
Матч пройдет в Лестере на стадионе Кинг Пауэр. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.
Ливерпуль сыграет в Суперкубке как обладатель Кубка Англии прошлого сезона. Команда заняла второе место в английской Премьер-лиге минувшей кампании.
Клуб выиграл два и проиграл один товарищеские матчи нынешним летом. За коллектив не сыграют основные вратарь Алиссон и нападающий Жота, а также защитник Цимикас и полузащитник Окслейд-Чемберлен (травмы).
Манчестер Сити сыграет в Суперкубке как чемпион Англии прошлого сезона. Команда проиграла Ливерпулю в полуфинале Кубка Англии минувшей кампании.
Клуб не знает поражений шесть игр кряду (пять побед) с учетом товарищеских встреч нынешним летом. За коллектив не сможет рассчитывать на основного защитника Эмерика Лапорта (повреждение).
Статистика знает 192 официальных поединка между соперниками. 92 раза выиграл Ливерпуль, 48 — Манчестер Сити. 52 матча завершились вничью.
Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Манчестер Сити — фаворит матча. Коэффициент на его победу равен 2,37, то, что выиграет Ливерпуль оценивается в 2,90, ничья в основное время — в 3,40.
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