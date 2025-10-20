«Всегда сложно»: коуч Ливерпуля нашел причины сенсационного поражения от Манчестер Юнайтед в АПЛ

«Всегда сложно играть против команды, которая глубоко обороняется и в основном использует длинные передачи. Еще тяжелее становится в том случае, если ты пропускаешь после первой минуты, когда один из твоих игроков лежит на газоне.

Если бы перед матчем мне сказали, что мы создадим столько моментов против команды с низкой линией обороны, я бы сказал, что мы не проиграем. Но мы проиграли.

У нас было достаточно моментов, чтобы забить больше одного гола. С другой стороны, снова пропустили два мяча, один из которых — после стандартной ситуации.

Как и в случае с матчем против Кристал Пэлас и другими, пропустили со стандарта, и это сложно принять, потому что в современном футболе трудно победить, когда ты пропускаешь со стандартов больше, чем забиваешь", — цитирует Слота BBC.

Отметим, что Манчестер Юнайтед в последний раз побеждал Ливерпуль на Энфлилде в январе 2016 года.

Для команды Арне Слота это уже третье подряд поражение в чемпионате и четвертое в целом, учитывая неудачу в Лиге чемпионов против Галатасарая. Действующие чемпионы АПЛ с 15 очками идут на третьем месте. А МЮ набрал 14 баллов и поднялся на 9 позицию.

Фото: Flashscore.ua

В следующем туре Ливерпуль будет гостить у Брентфорда, а Манчестер Юнайтед будет принимать Брайтон.

