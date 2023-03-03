Ливерпуль — Манчестер Юнайтед. Где и когда смотреть матч английской Премьер-лиги 3 марта, 15:48 Ливерпуль принимает Манчестер Юнайтед в 26 туре АПЛ (Фото:REUTERS/Phil Noble)

NV рассказывает все, что нужно знать тем, кто хочет следить за событиями игры 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между Ливерпулем и Манчестер Юнайтед.



Матч Ливерпуль — Манчестер Юнайтед состоится в Ливерпуле на стадионе Энфилд 5 марта в 18:30 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine. NV проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 18:00.

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Что нужно знать про Ливерпуль перед матчем:

занимает 6-е место с отставанием в 10 очков от соперника и шесть — от зоны Лиги чемпионов;

в первом круге проиграл Манчестер Юнайтед на выезде со счетом 1:2;

после двух поединков без побед ( одно поражение) одержал победу в последней игре в рамках АПЛ;

одно поражение) одержал победу в последней игре в рамках АПЛ; не сыграют защитники Гомес, Рэмси, полузащитники Алькантара, Артур, нападающий Диас ( повреждения).

Что нужно знать про Манчестер Юнайтед перед матчем:

занимает 3-е место с отставанием в 11 очков от лидера Арсенала и шесть — от второго Манчестер Сити;

в первом круге обыграл Ливерпуль дома со счетом 2:1;

не знает поражений 11 игр во всех турнирах при серии в четыре победы кряду в последних поединках;

не сможет рассчитывать на полузащитников Эриксена, ван де Бека и нападающего Марсьяля ( травмы).

Ориентировочные составы:

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Байчетич — Салах, Гакпо, Нуньес

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Уан-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу — Каземиро, Фред — Антони, Фернандеш, Рашфорд — Вегхорст