Ливерпуль — Манчестер Юнайтед. Онлайн-трансляция матча английской Премьер-лиги 4 марта, 02:01 Букмекеры называют Ливерпуль фаворитом матча (Фото:REUTERS/Phil Noble)

NV следит за ходом игры 26-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между Ливерпулем и Манчестер Юнайтед. Начало — в 18:30 по киевскому времени.



Ориентировочные составы:

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Байчетич — Салах, Гакпо, Нуньес

Манчестер Юнайтед: Де Хеа — Уан-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу — Каземиро, Фред — Антони, Фернандеш, Рашфорд — Вегхорст

Видео дня

Матч пройдет в Ливерпуле на стадионе Энфилд. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.

Ливерпуль занимает 6-е место с отставанием в 10 очков от соперника и шесть — от зоны Лиги чемпионов. Команда в первом круге проиграла Манчестер Юнайтед на выезде со счетом 1:2.

Клуб после двух поединков без побед (одно поражение) одержал победу в последней игре в рамках АПЛ. За коллектив не сыграют защитники Гомес, Рэмси, полузащитники Алькантара, Артур, нападающий Диас (повреждения).

Манчестер Юнайтед занимает 3-е место с отставанием в 11 очков от лидера Арсенала и шесть — от второго Манчестер Сити. Команда в первом круге обыграла Ливерпуль дома со счетом 2:1.

Клуб не знает поражений 11 игр во всех турнирах при серии в четыре победы кряду в последних поединках. За коллектив не сыграют полузащитники Эриксен, ван де Бек и нападающий Марсьяль (травмы).

Статистика знает 212 поединков между соперниками. 71 раз выиграл Ливерпуль, 83 — Манчестер Юнайтед. Еще 58 матчей завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Ливерпуль — фаворит матча. Коэффициент на его победу равен 2,38, то, что выиграет Манчестер Юнайтед, оценивается в 2,75, ничья — в 3,60.