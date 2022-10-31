Ливерпуль — Наполи. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов 31 октября, 16:56 Для первого места Ливерпулю нужно побеждать с разницей в четыре мяча или больше (Фото:ФК Наполи)

НВ представляет анонс поединка 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов между Ливерпулем и Наполи.



Матч Ливерпуль (Англия) - Наполи (Италия) состоится 1 ноября в Ливерпуле на стадионе Энфилд и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

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Что нужно знать о Ливерпуле перед матчем:

с 12 очками занимает второе место в группе, обеспечив себе место в плей-офф;

для первого места нужно побеждать с разницей в четыре мяча или больше;

идет на девятой позиции в английской Премьер-лиге, отставая от лидера Арсенала на 15 баллов;

одержал пять побед в восьми последних матчах во всех турнирах при трех поражениях;

не сыграют полузащитники Артур, Кейта, нападающие Давид Луис, Диогу Жота ( травмы).

Что нужно знать о Наполи перед матчем:

с 15 очками занимает первое место в группе, обеспечив себе место в плей-офф;

финиширует первым, если не проиграет Ливерпулю с разницей в четыре мяча или больше;

занимает первую позицию в итальянской Серии А, опережая на 5 баллов идущую второй Аталанту;

выиграл 13 предыдущих матчей во всех турнирах;

не сможет рассчитывать на защитника Ррахмани, вратаря Сиригу ( травмы).

Ориентировочные составы:



Ливерпуль: Алисон, Александер-Арнолд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Тьяго, Элиотт, Фирмино, Нуньес, Салах

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Жуан Жезус, Ким, Оливера, Лоботка, Замбо-Ангисса, Зелиньски, Лосано, Распадори, Кварацхелия

В предыдущем туре Наполи победил Рейнджерс (3:0), а Ливерпуль одолел Аякс (3:0).

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