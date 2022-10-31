Ливерпуль — Наполи. Где и когда смотреть матч Лиги чемпионов

31 октября, 16:56
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Для первого места Ливерпулю нужно побеждать с разницей в четыре мяча или больше (Фото:ФК Наполи)

Для первого места Ливерпулю нужно побеждать с разницей в четыре мяча или больше (Фото:ФК Наполи)

НВ представляет анонс поединка 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов между Ливерпулем и Наполи.

Матч Ливерпуль (Англия) - Наполи (Италия) состоится 1 ноября в Ливерпуле на стадионе Энфилд и начнется в 22:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут OTT-платформы MEGOGO и Volia. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:30.

Видео дня

Что нужно знать о Ливерпуле перед матчем:

  • с 12 очками занимает второе место в группе, обеспечив себе место в плей-офф;
  • для первого места нужно побеждать с разницей в четыре мяча или больше;
  • идет на девятой позиции в английской Премьер-лиге, отставая от лидера Арсенала на 15 баллов;
  • одержал пять побед в восьми последних матчах во всех турнирах при трех поражениях;
  • не сыграют полузащитники Артур, Кейта, нападающие Давид Луис, Диогу Жота (травмы).
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Что нужно знать о Наполи перед матчем:

  • с 15 очками занимает первое место в группе, обеспечив себе место в плей-офф;
  • финиширует первым, если не проиграет Ливерпулю с разницей в четыре мяча или больше;
  • занимает первую позицию в итальянской Серии А, опережая на 5 баллов идущую второй Аталанту;
  • выиграл 13 предыдущих матчей во всех турнирах;
  • не сможет рассчитывать на защитника Ррахмани, вратаря Сиригу (травмы).
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Ориентировочные составы:

Ливерпуль: Алисон, Александер-Арнолд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Тьяго, Элиотт, Фирмино, Нуньес, Салах

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Жуан Жезус, Ким, Оливера, Лоботка, Замбо-Ангисса, Зелиньски, Лосано, Распадори, Кварацхелия

В предыдущем туре Наполи победил Рейнджерс (3:0), а Ливерпуль одолел Аякс (3:0).

НВ

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Чемпионов ФК Ливерпуль ФК Наполи

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